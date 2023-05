Kako v praksi deluje napotnica »zelo hitro«

Ko zbolite ali se poškodujete, je negotovo čakanje na pregled in diagnozo zagotovo neprijetno in verjetno bi si vsak, ki se je že kdaj znašel v takem položaju, želel obravnavo nadaljevati čim prej. Navsezadnje je naše zdravje naše največje bogastvo in vsak dan, ki ga prihranimo za ustrezno diagnozo, je dragocen.

Kako dolgo boste čakali na specialista

Specialistične obravnave potekajo na podlagi izdanih napotnic z ustrezno opredeljeno stopnjo nujnosti in dopustno čakalno dobo. Z nujno napotnico mora biti pacient obravnavan v 24 urah, zelo hitra obravnava pomeni v 14 dneh, hitra v treh in redna obravnava v šestih mesecih. Če trenutno predolgo čakate na specialistični pregled, niste edini. Prvega maja 2023 je za 25 izbranih vrst zdravstvenih storitev na prvi pregled čakalo 124.994 oseb, od tega nad dopustno mejo 70.785. Pri stopnji nujnosti »zelo hitro« na prve preglede nad dopustno dobo čaka 81 % vseh čakajočih, na terapevtsko-diagnostične postopke pa več kot 14 dni čaka 63 % vseh čakajočih pri tej stopnji nujnosti. Na naboru 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev vsak peti pri stopnji nujnosti »redno« čaka več kot dve leti. (VIR: NIJZ, Nacionalno spremljanje čakalnih dob, Mesečno poročilo za stanje na dan 1. 5. 2023. Pridobljeno s https://nijz.si/wp-content/uploads/2023/05/Porocilo-eNarocanje-1.5.-2023.pdf)

Predolgo čakanje na specialistično obravnavo ima lahko resne zdravstvene posledice. Na srečo obstaja rešitev, ki vam lahko omogoči hitrejšo pot do specialista.

Hitreje do specialistične obravnave

S sklenitvijo dodatnega zdravstvenega zavarovanja NLB Vita Specialist si lahko zagotovite specialistično obravnavo v 10 delovnih dneh. Zavarovanje vam bo pokrilo stroške vseh dogovorjenih zdravstvenih storitev v okviru mreže vrhunskih zdravnikov specialistov, za podporo in pomoč pri naročanju pa vam bodo na voljo prvovrstne asistenčne storitve.

Trije preprosti razlogi, zakaj izbrati zdravstveno zavarovanje NLB Vita Specialist: hitro do specialistične obravnave, mreža vrhunskih zdravnikov po vsej Sloveniji, prvovrstne asistenčne storitve.

Katere zdravstvene storitve omogoča zavarovanje

Specialistične ambulantne storitve:

prvi in kontrolni specialistični pregled,

enostavne diagnostične preiskave: laboratorijske preiskave krvi in urina, ultrazvočne preiskave, rentgen (RTG), elektrokardiografija (EKG), elektromiografija (EMG), druge podobne preiskave,

enostavni ambulantni posegi: aplikacija blokade, biopsija, odstranitev kožnega izrastka, odstranitev tujka, drugi podobni posegi.

Zahtevne diagnostične preiskave: računalniška tomografija (CT), magnetna resonanca (MR, MRA), endoskopski ultrazvok, gastroskopija, kolonoskopija, druge podobne preiskave.

Zdravstveni posegi v enodnevni obravnavi: poseg na očesu (siva mrena), artroskopija komolca, kolena in gležnja, operativno zdravljenje krčnih žil, ultrazvočno razbijanje ledvičnih kamnov, drugi podobni posegi.

FOTO: Depositphotos

Specialistične obravnave pri vrhunskih zdravnikih

Pri vsakem pregledu je zagotovo najpomembnejše, da ga izvede zaupanja vreden zdravnik. S sklenjenim zavarovanjem NLB Vita Specialist boste lahko deležni specialističnega pregleda, obravnave in posegov pri vrhunskem izvajalcu zdravstvenih storitev v svoji bližini, saj zavarovanje zajema mrežo najboljših zdravnikov specialistov. Specialistična obravnava je zagotovljena v 10 delovnih dneh.

Prvovrstne asistenčne storitve

Do hitrega termina pri specialistu vam bodo pomagali v asistenčnem centru zavarovalnice vsak dan med 8. in 17. uro na brezplačni telefonski številki 080 10 84. Posredovali vam bodo informacije o zdravstvenih centrih in zdravnikih specialistih ter vas naročili na zdravstvene storitve.

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje NLB Vita Specialist je namenjeno vsem med 18. in 74. letom starosti, ki imajo sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Zavarovanje za novonastale bolezni lahko uveljavite že dva meseca po sklenitvi zavarovanja, v primeru nezgode pa takoj naslednji dan po sklenitvi. Zagotovite si hiter dostop do specialističnih storitev. Sklenite NLB Vita Specialist v kateri koli NLB Poslovalnici, na daljavo pa prek videoklica ali osebnega bančnika NLB.

