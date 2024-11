Kdaj gre otrok po preboleli okužbi lahko v vrtec ali šolo?

Ponovna vključitev otroka v vrtec ali šolo po preboleli nalezljivi bolezni ali okužbi je pomemben korak za otrokov zdravje, dobro počutje in vrnitev v dnevno rutino. Ob tem pa je potrebno paziti tudi na ustrezno preprečevanje širjenja bolezni med drugimi otroki in osebjem. Natančno upoštevanje smernic zagotavlja varno okolje za vse v kolektivu ter preprečuje ponovne izbruhe bolezni, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja.

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih ima vsak pravico do zaščite pred nalezljivimi boleznimi, a tudi dolžnost, da varuje zdravje sebe in drugih. Otroci pogosto prinašajo okužbe iz domačega okolja v vrtec ali šolo, kar dodatno poudarja pomen pravilne obravnave bolezni.

Kriteriji za ponovno vključitev otroka

Za ponovno vključitev otroka v skupino je treba upoštevati predvsem trajanje kužnosti določene bolezni in splošno počutje otroka. Kot pravijo, je otroka treba obdržati doma, dokler traja kužnost določene bolezni. Trajanje kužnosti določa zdravnik glede na vrsto bolezni.

»Pomembno je, da se otrok počuti dobro, se normalno prehranjuje, spi in igra. Blažji kašelj ali nahod pri sicer zdravem otroku običajno ne predstavljata razloga za izključitev iz kolektiva,« piše NIJZ in svetuje, naj straši pred vključitvijo otroka po bolezni vrtcu ali šoli predložijo pisno izjavo, da je otrok zdrav in ne predstavlja več tveganja za širjenje okužbe.

Na NIJZ še opozarjajo, da so starši prvi, ki lahko preprečijo širjenje nalezljivih bolezni v skupinah. S spoštovanjem zdravniških navodil in smernic za ponovno vključitev po bolezni pomembno prispevajo k varnosti celotne skupnosti.

»Otroka naj obdržijo doma v primeru: vročine, driske, kašlja ali kihanja, izpuščajev, ki bi lahko kazali na nalezljivo bolezen. Pomembno je, da otrok dokončno preboli bolezen in da preneha biti kužen, preden se vrne v kolektiv.«

V vrtcih in šolah pa morajo po navedbah NIJZ v primeru suma ali izbruha bolezni, ko otrok v vrtcu ali šoli nenadno zboli in obstaja sum nalezljive bolezni, otroku omejiti stike z drugimi otroki do prihoda staršev, upoštevati higienske ukrepe glede na simptome (npr. pri driski ali kašlju), o sumu na izbruh takoj obvestiti epidemiološko službo NIJZ.

V primeru izbruha bolezni (dva ali več primerov iste bolezni v kratkem času) epidemiolog v sodelovanju z vrtcem ali šolo določi potrebne ukrepe za zajezitev širjenja bolezni, kot so izolacija, dodatna higiena ali preventivna obvestila staršem.

Eden ključnih dejavnikov za uspešno preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni v vrtcih in šolah je učinkovita komunikacija med starši, vzgojitelji in zdravstvenimi delavci. Starši morajo vrtcu ali šoli posredovati točne informacije o otrokovem zdravstvenem stanju, medtem ko vzgojitelji in učitelji zagotavljajo pravočasno obveščanje o morebitnih izbruhih bolezni ali drugih pomembnih ukrepih.

Pogoste nalezljive bolezni in trajanje kužnosti

Prehlad, gripa in virusna obolenja dihal Vrnitev: Po normalizaciji temperature in zmanjšanju akutnih simptomov (npr. močan kašelj ali kihanje). Opomba: Blažji nahod in kašelj pri dobrem počutju ne zahtevata izključitve. Črevesne okužbe (npr. rotavirus, norovirus) Vrnitev: 48 ur po prenehanju simptomov, kot sta driska ali bruhanje. Norice Vrnitev: Ko so vsi izpuščaji v fazi krast in ni več svežih mehurčkov. Streptokokne okužbe (npr. škrlatinka, angina) Vrnitev: Po najmanj 24 urah antibiotičnega zdravljenja in izboljšanju počutja. Uši in garje Vrnitev: Po začetku ustreznega zdravljenja in potrditvi, da so zajedavci odstranjeni.

Priporočila NIJZ o tem, kdaj je varno, da gre otrok po bolezni nazaj v vrtec ali šolo. FOTO: NIJZ

