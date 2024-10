Mladosten videz postaja simbol uspeha

V nadaljevanju preberite:

Četudi ima ideal večne mladosti korenine v zgodovini, je pehanje za njim v zadnjih desetletjih postalo še intenzivnejše. Tradicionalno sta bili mladost in lepota povezani s plodnostjo in zdravjem, ti ideali pa so zaradi vplivov medijev in trženja dobili nove razsežnosti.

Procesi staranja se na koži navadno pokažejo po 25. letu. Poleg genetskega vidika so pri staranju pomembni tudi zunanji vplivi, pri čemer veliko vlogo igrajo izpostavljanje soncu, stres, kajenje, onesnaženost okolja in hrane, nezdrava prehrana. Kot opozarja Mateja Sterbek Zorko, specialistka dermatovenerologije, zaposlena v UKC Ljubljana, se prav zaradi teh zunanjih dejavnikov proces staranja na koži lahko pretirano pospeši oziroma lahko človek na te dejavnike vpliva in proces staranja vsaj do neke mere upočasni.

»Če torej omejimo naštete dejavnike, lahko do neke mere preprečimo staranje kože, toda kronološkemu staranju se ne moremo izogniti. Z napredkom medicine, farmacije, kozmetologije in nutricionistike pa je mogoče znake staranja omiliti in upočasniti. Po eni strani govorimo o primernih kozmetičnih izdelkih za nego obraza z dodatkom 'anti-age' molekul, kot so hialuronska kislina, retinol, antioksidanti, vitamini, po drugi strani pa staranje lahko upočasnimo z različnimi neinvazivnimi oziroma nekirurškimi posegi, kot so uporaba ustreznih laserjev in kemični pilingi, in invazivnimi oziroma kirurškimi posegi, kot so uporaba botoksa, filerjev in večji kirurški posegi. Seveda pa so vsi ti posegi primerni za določene ljudi določene starosti, med katere otroci in najstniki vsekakor ne sodijo,« poudarja dr. Mateja Sterbek Zorko.

Ti izdelki, namenjeni upočasnjevanju staranja, otroški koži škodujejo, povzročajo lahko iritacijo, torej pekočino, luščenje, vnetje ali celo alergijsko reakcijo na koži, zato, poudarja strokovnjakinja, jih za uporabo pri otrocih in najstnikih odsvetujejo. Zakaj je torej opaziti trend, da deklice, ki si pri desetih letih praviloma ne bi smele delati skrbi s tem, kakšna je videti njihova koža, naenkrat postanejo obsedene z vsakodnevno nego?