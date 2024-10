Miti sodobnega potrošništva so skrajno škodljivi

V nadaljevanju preberite:

Ne le tisto, kar je nekomu položeno v zibelko, ampak tudi, kako so zanj skrbeli v prvih mesecih in letih, zelo vpliva na njegovo duševno zdravje, na to, kakšne potenciale bo lahko razvil v življenju in kako se bo spoprijemal s težavami. Ob današnjem dnevu duševnega zdravja smo se o pomenu zgodnjih izkušenj, predvsem pa o psihoterapiji pogovarjali s psihiatrinjo Bredo Jelen Sobočan, predsednico Združenja psihoterapevtov Slovenije.

»V zvezi z otroki in mladostniki nam zvonijo alarmi. Vendar težave na področju otrok, vzgoje in šolstva izvirajo iz aktualne družbe, od odraslih, iz naših zahtev, odnosov in vrednot. Vsesplošno patologiziranje otrok in ideje, da bi imeli v šolah psihoterapevte, pa je sporočilo, ki mladim jemlje občutek, da so lahko akterji v svojem življenju, in dostojanstvo.«