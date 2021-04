Ko družinska doživetja postanejo še bolj zabavna

Vstopite v NEO svet



Kar smo včasih gledali v kakšnem znanstvenofantastičnem filmu, postaja naš vsakdanjik. Naprave, ki nas ubogajo na glasovni ukaz, neomejen dostop do vrhunskih vsebin z vsega sveta, TV-sprejemnik, ki nam omogoča vse več doživetji, bliskovito hiter prenos podatkov na vseh napravah in popolna povezljivost naprav na vsakem koraku – to je naša realnost.V prvem omrežju s paketi NEO Svet lahko namreč prihodnost ustvarjate že zdaj. Ster, ki jih lahko igrate kar na svojem televizorju, ste povezani z vsemi vsebinami, ki vas zanimajo.pa skrbi za varnost in varčnost vašega doma.Paketi NEO Svet so izdelani tako, da bo vsak našel kaj zase. Preverite, kaj vse ponujajo:Če je imel televizor še pred desetletjem samo eno funkcijo – preklapljanje med programi z daljincem, je danes postal naše okno v svet popolnih doživetij. NEO zagotavlja neskončno možnosti za neomejeno zabavo – ne glede na to, kdaj si lahko vzamete čas za spremljanje svoje najljubše oddaje, in ne glede na redni televizijski spored. NEO se prilagaja vašemu času in vašim željam.Z naprednimi funkcijami omogoča hitro iskanje z glasovnimi ukazi v slovenščini in vam priporoča najnovejše filme, serije in oddaje. Omogoča vam, da vsebine spremljate do 7 dni nazaj ali pa jih s funkcijo snemalnik posnamete in si jih ogledate v naslednjih 30 dneh.Ste našli svojo najljubšo serijo? Poglejte na mah –, kjer lahko izbirate med najboljšimi filmskimi uspešnicami, si lahko ogledate celotno sezono naenkrat. Zakaj bi čakali, če zabava lahko traja tudi več ur?NEO ima tudi vsebine za otroke, zbrane na enem mestu. Zzagotovite otroku vsebine, prilagojene njegovi starosti. Za dodatno varnost lahko poskrbite tudi tako, da za izhod iz Otroškega parka določite PIN-kodo.Bodite ves čas povezani in v stiku z vsemi najbližjimi. Naj vas nič ne ustavi in prepustite se brezskrbnosti, ki ga omogoča omrežje Telekoma Slovenije. Uživajte v pogovorih s prijatelji in družino, pošiljajte si neskončno zabavna sporočila.S paketom NEO Svet dobite kar do, ki jih lahko tudi delite med družinske člane . Si predstavljate, koliko 300 GB doživetij je to?Hiter življenjski tempo od nas zahteva brezkompromisne rešitve na vseh ravneh. Šolanje in delo od doma so nam v prejšnjih mesecih postavili čisto posebne izzive. Zaupanje v omrežje je postalo skoraj življenjsko pomembno. Stavite zato na omrežje Telekoma Slovenije.V paketu NEO Svet si tako lahko zagotovite nalaganje in prenašanje želenih vsebin s svojim mobitelom s hitrostjo do 600/100 megabitov na sekundo.Brez posebne igralne konzole – NEO vam omogoča popolno doživetje z bogato in raznoliko izbiro iger za vse okuse. Preizkusite več kot 50 akcijskih, pustolovskih, športnih, otroških in drugih iger, ki jih lahko igrate enostavno na svojem televizorju.Potrebujete le NEO Smartbox, optično povezavo in igralni plošček. Igre so primerne za vso družino in vse okuse.Izzivov vam gotovo ne bo zmanjkalo, saj boste vsak mesec lahko preizkušali kar šest novih iger.Vaš dom bo postal vaš najboljši zaveznik, saj se bo popolnoma prilagodil vašemu življenjskemu ritmu. NEO vas bo podprl tudi na tem področju. Tako boste imeli pregled nad varnostjo vašega doma na dlani. Tudi ko vas ne bo doma, boste preprosto spremljali dogajanje v svojem domu ali na vikendu z mobilnim telefonom. Na aplikaciji lahko preverjate, ali ste ugasnili likalnik ali luči.Da bo korak do pametnega doma še bolj enostaven: vse pametne naprave , ki jih potrebujete za svoj dom, dobite v enem paketu, upravljate pa jih z eno skupno aplikacijo. Preverite ponudbo in opremite svoj dom s, ki poskrbijo za varnost in varčnost.Pri Telekomu Slovenije verjamejo, da bi moral vsakdo izkusiti prednost najboljše uporabniške izkušnje. Novim naročnikom zato ob sklenitvi naročnine za paketponujajo*NEO dosega najboljši rezultat na elementu »Za uporabnike, ki si želijo najboljšo uporabniško izkušnjo« (vir: raziskava Valicon, spremljanje produktnih znamk, n = 1032, dec. 2020).**Za več informacij o ponudbi obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., LjubljanaNaročnik oglasnega sporočila je Telekom Slovenije d.d.