Nadzorniki Uniorja pričakujejo dodatne ukrepe pri programu strojegradnja

Nadzorni svet Uniorja je obravnaval poročilo o pregledu poslovanja programa strojegradnja v obdobju 2018–2024 in zadolžil upravo družbe za nadaljnje aktivnosti in ukrepe, so danes sporočili iz Uniorja. Kaj to pomeni, prva nadzornica družbe Katja Potočar ni hotela komentirati. Domnevamo lahko, da je šlo za revizijo poslovanja strojegradnje, pri kateri so ugotovili domnevne nepravilnosti.

Nadzorni svet Uniorja je naročil revizijo programa strojegradnja, ki ga družba od lani zaradi večletnega slabega poslovanja postopoma ukinja. »Ta revizija še ni končana. Vmesno poročilo potrjuje domnevne nepravilnosti, zaradi katerih smo jo naročili. Če bo na posameznih točkah kazalo na kakršnekoli nezakonitosti, bomo naročili forenzične preglede revizij. Na nikogar ne bomo vnaprej kazali s prstom, morebitno odgovornost bomo ugotavljali izključno na podlagi izsledkov revizij,« je konec maja v pogovoru za Delo povedal predsednik uprave Uniorja Robert Vuga, pri katerem danes prav tako nismo mogli dobiti dodatnih pojasnil.

Takrat je tudi povedal, da ta program nikoli ni posloval pozitivno. »Če vemo, da je ta v najboljših letih predstavljal slabih deset odstotkov prihodkov, lani še bistveno manj, ustvaril pa je več kot polovico vse tekoče izgube iz poslovanja in več kot polovico vseh odpisov, je nekaj zelo narobe,« je dejal.

Vuga je vodenje Uniorja prevzel lani sredi leta, pred tem je zreško družbo vodil dolgoletni direktor Darko Hrastnik. Skupina Unior je lansko leto sklenila s 54 milijoni evrov čiste izgube, krovna družba pa z 41 milijoni evrov čiste izgube.