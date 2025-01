KPK bo preverila postopek nove zaposlitve Damirja Črnčeca

Kot so nam potrdili na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), so prejeli prijavo zaradi nove zaposlitve Damirja Črnčeca, odhajajočega državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu.

Ta je včeraj podal odstopno izjavo in s prihodnjim mesecem odhaja na Slovenski državni holding (SDH) za pomočnika predsednika uprave za korporativno varnost, odgovornega za oblikovanje politik in mehanizmov.

Ker je SDH objavil razpis za to delovno mesto tik pred prazniki s krajšim rokom za prijavo in z zahtevanimi specifičnimi izkušnjami, ki ustrezajo prav Črnčecu, so se že pojavila namigovanja, da je bil ta napisan prav zanj. Koliko prijav so dobili in koliko bo znašala njegova plača, na SDH ne razkrivajo.

KPK bo zdaj najprej ugotovila, ali iz navedb prijave izhaja sum kršitve iz njihove pristojnosti. Nato lahko sprožijo preiskavo ali ne oziroma zadevo odstopijo kateremu drugemu pristojnemu organu.