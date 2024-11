KPK zaključila obravnavo sumov pri vožnji z modrimi lučmi v Avstriji

S Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) so sporočili, da so zaključili obravnavo sumov nepravilnosti v zvezi z vožnjo službenega vozila takratne ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh z modrimi lučmi v tujini. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se je Komisija osredotočila na sume kršitev iz lastnih pristojnosti, to je sume nezakonitih vplivov, ki pa jih ni potrdila, zato je z obravnavo zadeve zaključila.

Postopek je Komisija uvedla na lastno pobudo septembra 2024. V predhodnem preizkusu je pregledala javne objave ter pridobila pojasnila in dokumentacijo ministrstva za digitalno preobrazbo (MDP) v zvezi z dopisom, ki ga je MDP naslovil na Veleposlaništvo RS na Dunaju, in okoliščinami uporabe modrih luči.

»Na podlagi pridobljene dokumentacije in zbranih pojasnil ni bilo mogoče potrditi, da bi ministrica ali kdorkoli drug vplival na voznika, da naj uporabi modre luči, niti ni bilo mogoče potrditi, da je ministrica ali kdor koli drug pri pripravi dopisa za veleposlaništvo vplival na njegovo pripravo. Dopis, ki ga je za veleposlaništvo pripravil MDP in ga je podpisala državna sekretarka, je bil pripravljen na podlagi vzorcev dopisov, ki jih je vozniku MDP posredoval zaposleni na Centru za varovanje in zaščito Generalne policijske uprave, MDP pa je dopis prilagodil konkretni situaciji,« so pojasnili.

Ker pa je Komisija pri obravnavi zaznala različne prakse in stališča organov pri ravnanju v istovrstnih ali podobnih situacijah, je ministrstvi za zunanje in evropske zadeve ter za notranje zadeve z dopisom pozvala, naj izvedejo informiranje in izobraževanje glede uporabe modrih luči v Sloveniji in tujini ter vzpostavijo enotno prakso zaprošanja veleposlaništev za posredovanje pri pristojnih organih.