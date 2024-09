Nova težava ministrice: prekrška v Avstriji, nato izogibanje globi

Težavam ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh ni videti konca. Pred dvema dnevoma jo je zaradi domnevno spornega nakupa 13.000 računalnikov parlamentarna komisija za nadzor javnih financ pozvala k odstopu, že pred tem pa je SDS proti njej že drugič vložila interpelacijo.

Slabo luč pa po pisanju portala N1 zdaj meče nov incident. Stojmenova Duh je na avstrijski avtocesti obtičala v koloni. Da ne bi zamudila leta z dunajskega letališča v Ženevo, je voznik službenega vozila ministrstva prižgal modre luči, česar po navedbah zunanjega ministrstva nikakor ne bi smel storiti, je poročal N1.

Ni pa to edini prekršek z njene poti v Ženevo 26. maja letos. Pri vožnji proti dunajskemu letališču je službeno vozilo zaradi prehitre vožnje po informacijah N1 za nameček še ujel radar. Zato je ministrstvo julija dobilo poziv avstrijske policije, da ji posreduje informacijo, kdo je vozil vozilo in torej storil prometni prekršek.

Nedovoljeno uporabili modre luči

»A je ministrstvo za digitalno preobrazbo namesto informacije avstrijski policiji poslalo dopis slovenskemu veleposlaništvu na Dunaju. V njem je veleposlaništvo pozvalo, naj pristojne avstrijske organe zaprosi, da odstopijo od morebitnega pregona oziroma kaznovanja voznika. Kot razlog za takšno zaprosilo je navedlo, da je bil na avstrijski avtocesti zastoj, zato je službeno vozilo ministrstva obtičalo v koloni. Da ministrica z delegacijo ministrstva ne bi zamudila leta, pa je bil voznik službenega avtomobila 'primoran prižgati modre luči'.« Kar pa, razen ko je slovensko vozilo vključeno v tujo varovano kolono, ni dovoljeno.

Slovenski veleposlanik na Dunaju Aleksander Geržina je v odgovoru ministrstvu za digitalno preobrazbo poudaril, da v položaju, v katerem se je znašla ministrica, uporaba modrih luči ni dovoljena niti v Sloveniji, na ozemlju tuje države pa jih slovenska vozila sploh ne bi smela uporabljati.

Kot so za N1 povedali na zunanjem ministrstvu, so ocenili, da ni ustreznih pravnih podlag za oprostitev kazni. Veleposlaništvu v Avstriji so predlagali, naj ministrstvu za digitalno preobrazbo svetuje, »da z vidika ugleda Republike Slovenije kazen poravna«.

Ministrica je menda po dogodku ocenila, da ni bilo nič narobe, s prstom je pokazala na policijo, ki zagotavlja varovanje in prevoz vladnih funkcionarjev. Policija je sicer za portal N1 potrdila, da se je voznik ministrice – preden je uporabil modre luči – posvetoval z inšpektorjem policijskega centra za varovanje in zaščito. »Ne glede na vsebino komunikacije zgoraj omenjenih oseb pa gre v konkretnem primeru za ugotavljanje individualne odgovornosti voznika za prekršek. Tudi slovenska policija postopa enako, če je pri nas ugotovljen prekršek in je lastnik vozila tuja pravna oseba ali državni organ,« so pojasnili na policiji.

Po neuradnih informacijah N1 je inšpektor vozniku sicer povedal, da v tujini ne sme uporabiti modrih luči, če pa se bo za to vendarle odločil, je odgovornost njegova. Na ministrstvu za digitalno preobrazbo so za N1 pojasnili, da je voznik avgusta avstrijskim organom vendarle posredoval vse potrebne informacije, na podlagi katerih pa doslej niso ugotovili nepravilnosti.