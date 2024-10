Logar napoveduje pot politične širine

Poslanec Anže Logar je v današnjih objavah na družbenih omrežjih vendarle tudi sam potrdil, da se je odločil za politično pot zunaj SDS. A na njo ne stopa sam, pravi. »Nastajali bomo postopoma, od spodaj navzgor, vsem na očeh,« piše in vabi k sodelovanju. Napoveduje pot politične širine. »To je pot, ki jo izberejo Demokrati,« je dodal.

»V zadnjih mesecih se je zdelo, kot da nisem počel ničesar. Res je, pred kamerami me ni bilo veliko. A nisem počival,« začne svoj zapis Logar.

Kot je pojasnil, je zadnja leta gradil sodelovanje od znotraj in od zunaj, a z omejenimi uspehi. »Potrebujemo več. Klik v glavi,« je dodal.

Zato je v sredo po 25 letih članstva izstopil iz SDS. »Z leti so prišle izkušnje, v času po novembru 2022 pa tudi spoznanje, da brez naslednjega koraka ne bo napredka. Da je ponavljanje vedno istega pač obsojeno na neuspeh. (...),« je dodal.

S Platformo sodelovanja so po njegovih besedah nakazali novo pot za izboljšanje odnosov in družbene klime. »Da postavimo uspešno gospodarstvo v jedro zmagovite Slovenije, mlade ohranimo doma, zagotovimo varno prihodnost in povrnemo zaupanje državljanov v institucije,« je nakazal programske usmeritve nove politične poti.

»Ena vrata so se torej zaprla. Čas je, da se odprejo druga. A skozi ta ne grem sam,« je zapisal. Kdo ga bo na tej poti spremljal, ni navedel, sta pa v videu, ki ga je objavil, ob njem tudi nekdanja evropska poslanka iz vrst SDS Romana Jordan in nekdanji šolski minister iz vrst SD Jernej Pikalo. Oba z Logarjem sodelujeta tudi v Platformi sodelovanja. Logar sicer k sodelovanju vabi vse, ki so že v predsedniški kampanji glasovali za in so »naveličani zamujenih priložnosti kot posledice političnega boja vseh proti vsem«.

»Da ne bo pomote – to, kar bomo skupaj ustvarili, ne bo politična sredina brez identitete. To bo politična širina. S paleto vonjav in okusov. A takšnih, ki se med seboj ne 'nevtralizirajo'. To je pot, ki jo izberejo Demokrati,« je končal Logar.

Logar je izstopil iz stranke, so v sredo potrdili v SDS, kjer so prejeli njegovo izstopno izjavo. Ni pa še jasno, ali izstopa tudi iz poslanske skupine.