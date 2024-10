Logar se je opogumil in izstopil iz SDS

Anže Logar je izstopil iz SDS, katere del je bil od leta 1999, so potrdili v stranki. To so sicer pričakovali že dlje časa in ga celo spodbujali, da naj čim prej ustanovi svojo stranko, če je to njegov namen. Pričakovati je, da mu bo sledila tudi njegova kolegica Eva Irgl. Oba sta trenutno izključila svoje telefone.

Prav tako je trenutno nedosegljiv Dejan Kaloh, ki je še tretji poslanec SDS, ki ni želel podpisati izjave stranke o zvestobi, in prav tako ni med evidentiranimi kandidati za poslanca za prihodnje državnozborske volitve.

Logar se z odhodom iz SDS sicer spogleduje vse od zadnjih predsedniških volitev, kjer je izgubil v drugem krogu, lani je odstopil tudi kot predsednik sveta stranke, da bi se posvetil društvu Platforma sodelovanja, ki ga je ustanovil. Vztrajal je, da Platforma ni namenjena neposrednemu političnemu udejstvovanju.

Pričakuje se, da bo najprej ustanovil svojo poslansko skupino nepovezanih, šele nato pa se bo na podlagi programa Platforme sodelovanja razvila stranka.

Za ustanovitev poslanske skupine so potrebni najmanj trije poslanci, a po naših informacijah si je Logar želel in si prizadeval, da bi se mu v njej pridružili tudi levi oziroma liberalni poslanci, kar bi mu pomagalo pri distanciranju od SDS in očitkih, da gre za načrt Janeza Janše, kako priti do četrte vlade.