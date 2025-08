Maraton, na katerem Koroška za zdaj uspešno teče

V nadaljevanju preberite:

Glede zakona o obnovi, ki poleg Celjske kotline vključuje tudi območja občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd, so z okoljski ministrstvom (MOPE) že sklenili pogodbo o izvajanju ukrepa mokrega čiščenja kontaminiranih površin, ki se na terenu že izvaja. Za preostala ukrepa, sanacijo otroških igrišč in protiprašne zaščite, pa – tako dr. Laznik - pričakujejo, da bo MOPE sprejel posebni izvedbeni program, saj gre za posege, ki bodo neposredno vplivali na kakovost bivanja in zdravje prebivalcev na območjih z obremenjeno okoljsko dediščino.