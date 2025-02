Marijan Papež za vodenje pokojninske blagajne potrebuje še soglasje vlade

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiza) je na tajnem glasovanju s 17 glasovi od 26 veljavnih glasovnic za generalnega direktorja v novem štiriletnem mandatu izvolil Marijana Papeža, ki Zpiz vodi že 20 let. Za Anjo Kopač je glasovalo 9 članov sveta.

Soglasje o odločitvi sveta Zpiza mora dati še vlada, ki ima zadnjo besedo. Še pred glasovanjem so člani sveta sprejeli sklep, v katerem vlado pozivajo, da pri pridobivanju soglasja spoštuje odločitev sveta zavoda. Pomembno je namreč, da ima generalni direktor Zpiza pred pokojninsko reformo polni mandat in ni vršilec dolžnosti; poleg tega pa bodo prihodnje leto še državnozborske volitve.

Oba na razpis prijavljena kandidata, ki sta bila tudi edina, sta strokovna, izpolnjujeta vse pogoje in sta primerna za opravljanje nalog generalnega direktorja Zpiza, je ugotovila razpisna komisija, ki je pogovor z njima opravila 18. februarja.

V 27-članskem svetu zavoda je po sedem predstavnikov vlade, sindikatov in delodajalcev, trije predstavniki zvez oziroma organizacij upokojencev, po enega člana pa imajo delovni invalidi, študenti in zaposleni na Zpizu.

Na današnji seji sveta Zpiza so predstavniki sindikatov predlagali tajno glasovanje o obeh odličnih kandidatih, da odločitve ne bi vplivale na sodelovanje v prihodnje. Po neuradnih informacijah so predstavniki delodajalcev podprli Anjo Kopač, predstavniki vlade Marijana Papeža, tako kot minister za delo Luka Mesec, pri predstavnikih sindikatov pa so bila mnenja deljena.