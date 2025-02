Spopad za vodenje pokojninske blagajne

V nadaljevanju preberite:

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) bo predvidoma jutri odločal, kdo bo v prihodnjih štirih letih generalni direktor oziroma direktorica pokojninske blagajne, ki je z dobrimi osmimi milijardami evrov druga največja v državi. Na razpis, ki se je iztekel 10. februarja, sta se prijavila dva kandidata, dosedanji direktor Marijan Papež in nekdanja ministrica za delo Anja Kopač.

Marijanu Papežu, univerzitetnemu diplomiranemu pravniku, ki Zpiz vodi že 20 let in se za položaj generalnega direktorja poteguje šestič, se bo mandat iztekel 12. aprila.

Anja Kopač, doktorica sociologije in nekdanja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v obdobju od leta 2013 do 2018 v vladah Alenke Bratušek in Mira Cerarja, pred tem pa je bila od leta 2008 tudi državna sekretarka na tem ministrstvu v vladi Boruta Pahorja, je trenutno zaposlena v centru za zdravstveno ekologijo na NIJZ.

Po finančnem načrtu za letos, ki ga je konec leta 2024 sprejel svet tega javnega zavoda, bo Zpiz iz vseh virov zbral 8,37 milijarde evrov, od tega bo državni proračun prispeval skoraj 1,5 milijarde. O specifičnih vprašanjih, povezanih s prihajajočo pokojninsko reformo, kar javnost najbolj zanima, se kandidata nista želela opredeljevati, ker pogajanja s socialnimi partnerji še potekajo.

»Spremembe so stalnica tudi pri delovanju zavoda in brez njih ni napredka in ni izboljšav, ki so vedno potrebne in dobrodošle,« je za Delo povedal Marijan Papež. Anja Kopač pa je dejala: »Generacije, ki zdaj vplačujejo prispevke, morajo verjeti, da bodo ob izpolnitvi pogojev pridobile pokojnino, podobno današnjim.«