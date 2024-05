Milan Brglez za premik od maksime, po kateri je »človek človeku Volk«

Vlada je na današnji seji interno razpravljala o priznanju Palestine, a o morebitnem formalnem začetku postopka priznanja Palestine ni sprejela nobene odločitve, je po vladni seji pojasnil podpredsednik vlade Matej Arčon. Spomnimo, vlada je pred dvema tednoma sprejela odločitev, da gre v postopek priznanja Palestine, a z odložilnimi pogoji. Priznali naj bi jo najkasneje do 13. junija.

»Utegne se zgoditi prihodnji teden ali čez dva tedna, skladno s strategijo, ki smo si jo zadali,« je pojasnil Arčon. Vlada si po njegovo želi, da se priznanju pridruži še več držav. Prav skupina evropskih držav je medtem že prehitela Slovenijo. Zunanja ministrica Tanja Fajon je pred sejo vlade povedala, da ne vidi razloga za odlašanje s priznanjem, potem ko so to v sredo napovedale Irska, Španija in Norveška. Po neuradnih informacijah iz vladnih vrst se Slovenija za sočasno priznanje Palestine zdaj dogovarja s skupino držav, v kateri so še Luksemburg, Francija, Belgija in Portugalska.

Milan Brglez FOTO: Blaž Samec/Delo

Zaradi (ne)priznanja Palestine pa se iskri v koaliciji, evropski poslaneciz SD je v intervjuju za Objektiv krivdo za zavlačevanje pri priznanju Palestine naprtil Vojku Volku, državnemu sekretarju v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba. »Če sem prav obveščen, svetovalec premiera za zunanjo politikopriznanju Palestine nasprotuje. En človek zaustavlja celotno državo. Koalicija je zdaj tako sestavljena, da imajo v njej posamezniki disproporcialno moč in delajo zadeve po svoje,« je bil oster Brglez.

Vojko Volk FOTO: Jure Eržen/Delo

Volk je Brglezu vrnil, da zavaja javnost z neresnicami o njegovem delu in o delu slovenske vlade: »Nenavadno je, da ob tem izkazuje popolno nerazumevanje delovanja vlade in sprejemanja vladnih odločitev. Še najbolj nenavadno pa je, da napada vlado, v katero se ponuja za zunanjega ministra«.

V tretjem, trenutno zadnjem krogu izmenjave med kandidatoma za evropskega poslanca, je Brglez kot netočno označil Volkovo trditev, da naj bi se ponujal za zunanjega ministra. Še več: »Za razliko od njega se sam nisem nikoli ponujal za zunanjega ministra.« Brglez še trdi, da kot nekdanji predsednik državnega zbora zelo dobro pozna vladne postopke in da tudi ve, »da spoštovanje naše ustave tudi v zunanji politiki zahteva, da se odmaknemo od maksime, po kateri je človek človeku Volk«.

Volk: Brglez naj namesto laži o meni predstavi svoj evropski program »Evropskemu poslancu Brglezu pred volitvami očitno slabo kaže. Zato mu sporočam, naj namesto laži o meni volivcem predstavi svoj evropski program. Kolegu kandidatu želim vso srečo in uspeh na vpolitvah v upanju, da bova lahko izmenjala poglede na prihodnost Evrope na katerem od javnih soočanj,« se je na trditve Milana Brgleza odzval Vojko Volk.

Priznanje Palestine vedno bolj postaja predvolilna tema. Danes zvečer Mladi forum Socialnih demokratov pripravlja na Trgu republike simbolno akcijo, s katero želi obsoditi izraelski genocid nad Palestinci in pozvati k čimprejšnjemu priznanju Palestine.

K nemudnem priznanju Palestine vlado in zunanje ministrstvo odločno pozivajo tudi v Levici. Slovenska diplomacija po njihovo že deset let zavrača njihov predlog priznanja z argumentom, da se čaka na primeren trenutek istomislečih držav. Zdaj je ta trenutek prišel, še dodajajo v najmanjši koalicijski stranki.