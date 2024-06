Svet SDS po uspehu na evropskih volitvah pričakuje predčasne volitve

SDS je po oceni sveta stranke na evropskih volitvah prepričljivo zmagala, tako da so predčasne volitve zelo verjetne, so sporočili po seji sveta. V sporočilu niso omenili statuta stranke, a je po navedbah medijev svet sprejel tudi spremembe statuta, ki izvoljenim predstavnikom SDS med mandatom onemogočajo kandidiranje na listah drugih strank.

Kot je predsednik sveta SDS Zvone Černač dejal za N1, spremenjena določila statuta »natančneje določajo obvezo oziroma dolžnost izvoljenih predstavnikov SDS med trajanjem mandata in onemogočajo kandidiranje med trajanjem mandata na listah drugih strank«.

Po Černačevih besedah gre za »nekaj, kar že poznamo na nivoju občinskih svetov in v okviru ostalih organov stranke, za nivo državnega zbora, poslanske skupine v Evropskem parlamentu in svetniške skupine SDS v državnem svetu pa te določbe niso bile najbolj precizno in jasno definirane«.

Za Televizijo Slovenija je Černač pojasnil, da na podlagi teh določb lahko pride do črtanja članstva ali do spremembe statusa iz aktivnega člana v t. i. simpatizerja oziroma podpornika. »Ta določba se za poslance Anžeta Logarja, Evo Irgl in Dejana Kaloha ne uporablja. Ta določba ne velja za nazaj, ta določba velja za naprej,« je dejal.

Omenjeni trije poslanci so namreč februarja zavrnili podpis zaveze, da bodo do konca mandata tako v DZ kot zunaj njega delovali kot člani SDS in člani strankine poslanske skupine, ki jo je sicer podpisalo preostalih 24 poslancev SDS. Na vprašanje N1, ali bodo tem poslancem zdaj dali v podpis novo izjavo, je Černač odgovoril: »Tega ne morem komentirati, statut pač velja za naprej.«

Svet stranke je sicer na seji pozitivno ocenil volitve v Evropski parlament, na katerih je SDS po njihovi oceni dosegla »prepričljiv zmagovit rezultat«.

»Poleg tega je SDS prvič v svoji zgodovini dosegla rezultat prek 30 odstotkov, glede na delež osvojenih mandatov pa je dosegla enega najboljših rezultatov med vsemi listami in strankami, ki so v državah članicah EU sodelovale na volitvah v Evropski parlament ter prispevala štiripetinski delež k najboljšemu posamičnemu nacionalnemu rezultatu v politični skupini EPP,« so med drugim navedli.

Ocenili so, da je SDS pravočasno oblikovala močno kandidatno listo in kot prva predstavila volilni manifest s pogledi stranke na prihodnost EU ter da je v času volilne kampanje vztrajala pri vsebinski razpravi o prihodnosti EU. »Zaradi težnje vladne koalicije in njihovega medijskega monopola, da namesto o prihodnosti Slovenije v EU vsili razpravo o marihuani, evtanaziji in Palestini, pa je bila prisiljena voditi predvolilni spopad tudi na bojišču, ki so ga vsilili drugi,« so dodali.

V svetu SDS predvidevajo, da bo »poraz vladnih strank na volitvah v Evropski parlament zelo verjetno vplival na dolžino drugega polčasa mandata vlade in državnega zbora ter da so ob dnevno dokazovani nesposobnosti vladne koalicije za reševanje odprtih vprašanj predčasne volitve zelo verjetne«.

Svet stranke tako naroča izvršilnemu odboru, da pripravi vse potrebno za začetek postopka evidentiranja kandidatov za volitve v DZ. Strokovni svet naj do konca oktobra pripravi predlog volilnega programa za naslednji vladni mandat, možnosti hitrejših predčasnih volitev pa naj svoje delovanje prilagodi tudi poslanska skupina SDS, so še navedli v sprejetih sklepih.