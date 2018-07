Ministrica za zdravje v Izraelu

Milojka Kolar Celarc se te dni mudi v Tel Avivu. Udeležuje se srečanja ministrov za zdravje držav jugovzhodne Evrope in partnerskih držav ter organizacij na temo zagotavljanja primarnega zdravstvenega varstva za starajoče se prebivalstvo, so odgovorili z ministrstva za zdravje na vprašanje Dela o namenu ministričinega potovanja v Izrael. Z njo je šla tudi generalna direktorica direktorata za dolgotrajno oskrbo Tatjana Buzeti. Obisk Izraela je trajal od ponedeljka do včeraj, torej ravno v času reševanja največje krize v zdravstvu doslej – razpada otroške srčne kirurgije v UKC in zagotavljanja oskrbe na srcu bolnih otrok. Po podatkih z ministrstva za zdravje je stroške za ministrico delno kril Izrael, strošek Slovenije je 1110 evrov. Vračata se danes.