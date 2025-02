Ministrstvo od bolnišnic pričakuje takojšnje obveščanje ob okvari heliportov

Z ministrstva za zdravje so bolnišnicam poslali navodila za ustrezno obveščanje v primeru nedelovanja heliportov. V dopisu so poudarili, da so heliporti ključna infrastruktura za izvajanje nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja, zato je hitro in natančno obveščanje o njihovem stanju izjemnega pomena.

Dopis so poslali splošnim bolnišnicam Jesenice, Slovenj Gradec, Celje in Izola ter Univerzitetnemu kliničnemu centru (UKC) Ljubljana. Gre namreč za pet bolnišničnih heliportov, ki po navedbah ministrstva v Sloveniji ustrezajo veljavni zakonodaji.

Dopis so z ministrstva poslali 20. januarja, torej zatem, ko so mediji 10. januarja prvič poročali o nedelovanju heliporta UKC Ljubljana. 22. januarja so nato iz UKC sporočili, da heliport spet deluje nemoteno.

V dopisu, ki ga je STA pridobila po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, so na ministrstvu bolnišnice in ljubljanski UKC prosili, da jih v primeru zaprtja heliporta o tem nemudoma obvestijo. V obvestilu pa morajo ustanove navesti vzroke zaprtja heliporta, vključno z opisom okoliščin in morebitnimi tehničnimi ali operativnimi težavami.

Navesti morajo tudi seznam nujnih ukrepov, potrebnih za ponovno vzpostavitev delovanja heliporta in predviden časovni okvir za izvedbo teh ukrepov, seznam ostalih obveščenih služb, lokacije nadomestnih pristajališč in predvideni datum ponovnega odprtja heliporta.

»Prav tako vas prosimo, da nas sproti obveščate o napredku pri izvedbi potrebnih ukrepov in spremembah predvidenih rokov,« so bolnišnice in UKC pozvali na ministrstvu.