Heliport UKC Ljubljana spet odprt, požarni sistem deluje brezhibno

Z UKC Ljubljana (UKCL) so sporočili, da je od danes od 6. ure zjutraj heliport znova odprt in deluje nemoteno. Pred tem je bilo včeraj na heliportu opravljeno testiranje požarnega sistema s strani dveh pooblaščenih tehničnih preglednikov, ki sta preverila, da požarni sistem heliporta po zaključenem servisiranju spet deluje brezhibno.

Od 21. oktobra pa vse do zdaj je bil namreč heliport zaradi okvare na tem sistemu zaprt. »Po do zdaj znanih prvih ugotovitvah, zakaj sistem za penilo ob testiranju ni deloval, je bil razlog okvara na hranilniku penila. Težavo je povzročilo tesnilo, zaradi česar je v hranilnik penila zatekala voda in je posledično prišlo do motenega delovanja, ki se je pokazalo ob testiranju sistema. Po pojasnilu serviserja naj bi šlo za napako, ki jo redni servisi in proizvajalec ne predvidevajo in je zato ni ni bilo možno predhodno odpraviti,« so pojasnili v UKC.

Podrobna analiza, zakaj je prišlo do okvare tesnila hranilnika penila, medtem še poteka. Njen namen je poiskati odgovor, ali bi okvara lahko bila posledica vibracij na heliportu ali pa bi lahko šlo za konstrukcijsko napako na strani proizvajalca oz. kakšen drug trenutno še neznan razlog. »Analiza je ključna za to, da se v prihodnje z ustreznimi morebitnimi dodatnimi ukrepi prepreči podobne situacije. Po zaključku analize bomo z vsemi ugotovitvami seznanili tudi javnost,« so še zapisali.