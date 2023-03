Ministrstvo za notranje zadeve po reviziji podpisalo pogodbo z Minisom

Potem ko je na začetku marca minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar napovedal, da bo odredil notranjo revizijo postopka izbire ponudnika za odstranjevanje ograje na meji s Hrvaško, so danes z ministrstva sporočili, da so sprejeli odločitev o podpisu pogodbe s podjetjem Minis. Spomnimo, to je bilo izbrano na javnem natečaju, sicer pa gre za podjetje, ki je ograjo tudi postavljalo.

»Potem ko smo pridobili še manjkajočo dokumentacijo in je zdaj postopek tudi ustrezno zaključen, je vodstvo ministrstva sprejelo odločitev o podpisu pogodbe z na javnem natečaju izbranim ponudnikom, podjetjem Minis. Iz ugotovitev končnega revizijskega poročila namreč ne izhajajo zadržki, da pogodbe z izbranim ponudnikom ne bi mogli skleniti,« so bili danes kratki na ministrstvu, na katerem poudarjajo, da z odstranitvijo izpolnjujejo koalicijsko zavezo, da bodo ograjo na slovensko-hrvaški meji odstranili.

FOTO: Tomi Lombar/Delo

Izpostavili sum netransparentnosti in korupcijskih tveganj

V petek so, kot je poročala STA, na ministrstvu pojasnili, da je izredna revizija pravilnosti postopka izbire ponudnika, ki jo je odredil Poklukar, pokazala določene pomanjkljivosti in da z izbranim ponudnikom ne morejo podpisati pogodbe, dokler ne pridobijo manjkajoče dokumentacije.

Iz ugotovitev revizijskega poročila je namreč po njihovih navedbah izhajalo, da strokovne službe ministrstva niso pridobile ustreznega zagotovila, da so pravočasno oziroma predhodno, glede na določbe razpisne dokumentacije, izvedle ustrezna preverjanja lastništva za podizvajalca, ki bi sodeloval pri odstranjevanju ograje. Po prvotnem načrtu naj bi sicer ministrstvo pogodbo z Minisom, vredno sedem milijonov evrov, podpisalo v četrtek, a tega niso storili.

K reviziji so sicer ministrstvo, kot je tedaj poročala STA, pozvali tudi člani komisije za nadzor javnih financ, niso pa podprli tedanjega predloga NSi, naj k ukrepanju pozovejo računsko sodišče in KPK.

Prav v NSi so na začetku tega meseca izpostavili sum netransparentnosti in korupcijskih tveganj pri izbiri ponudnika za odstranjevanje ograje na meji s Hrvaško. Prepričani so bili, da so bila v postopku kršena načela transparentnosti in zagotavljanja konkurenčnosti vseh ponudnikov. Po besedah poslanca NSi Janeza Žaklja so se pojavljali utemeljeni pomisleki, da je bilo izbrano podjetje Minis v privilegiranem položaju.

Notranje ministrstvo namreč v razpisni dokumentaciji ni objavilo poteka trase, kjer so postavljene tehnične ovire, zato so bili preostali ponudniki v neenakopravnem položaju, saj niso mogli pripraviti enako kakovostne ponudbe kot Minis. Pri tem je Žakelj spomnil, da je policija seznam parcel javno objavila 27 dni po tistem, ko je bilo javno naročilo že oddano Minisu.