Mladi, v starostni skupini od 15 do 29 let, predstavljajo približno 15 odstotkov prebivalcev Slovenije. Z življenjem so, kot kažejo izsledki statističnega urada (Surs), zadovoljni bolj od povprečja vrstnikov v EU ter so precej bolj vešči od predhodnih generacij pri prepoznavanju in izkoriščanju moči tehnologije. Številni so, kot poudarjajo pri Mladinskem svetu Slovenije, angažirani v prostovoljskih dejavnostih, težava, s katero se mnogi ukvarjajo, pa so prekarna delovna razmerja.