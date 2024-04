Mojca Prelesnik je nova direktorica STA

Nadzorni svet Slovenske tiskovne agencije (STA) je danes soglasno za novo direktorico STA imenoval Mojco Prelesnik. Vodenje tiskovne agencije bo prevzela z 18. julijem 2024, potem ko ji poteče aktualni mandat na funkciji informacijske pooblaščenke.

Do menjave na čelu STA prihaja, ker je sedanji direktor Igor Kadunc podal odstopno izjavo. S funkcije se predčasno poslavlja sredi maja. Za vodenje STA od sredine maja do prihoda nova direktorice bo nadzorni svet v kratkem imenoval vršilca oziroma vršilko dolžnosti direktorja. Mandat nove direktorice bo trajal pet let.

Prelesnik je za STA dejala, da se je na razpis za direktorico STA prijavila, ker verjame v delo novinark in novinarjev ter zaposlenih na agenciji, ki opravljajo pomembno poslanstvo obveščanja javnosti. Vodenje agencije vidi kot velik izziv in veliko odgovornost, saj gre za pomemben medij, na čelu katerega bo »lahko še naprej sledila vrednotam, ki jih je v ospredje postavljala tudi v svoji dosedanji karieri, to so strokovnost, nepristranskost, transparentnost, neodvisnost od politike in integriteta«.

Med ključnimi izzivi, ki jo čakajo ob nastopu nove funkcije, je navedla sprejem novega zakona o STA, ki mora zagotoviti ustrezne pogoje za institucionalno, finančno in uredniško avtonomijo agencije ter preprečiti zlorabe, kot smo jim bili priča s še ne pozabljeno ustavitvijo financiranja agencije. »STA je pomemben člen medijske krajine in družbe in eden ključnih stebrov za normalno delovanje demokracije v družbi. Zato ima država obvezo, da poskrbi za pogoje za njeno stabilno delovanje in njen razvoj. Na drugi strani pa je obveza STA, da je v luči družbene odgovornosti zavezana k visokim profesionalnim novinarskim in etičnim standardom,« je poudarila.

Dodaten izziv pa bo pridobivanje prihodkov na trgu, zlasti v času zahtevnih razmer na medijskem trgu in ob hitrem tehnološkem razvoju. A tudi tu vidi za STA veliko priložnosti, ki jih lahko doseže z ekipo agencije.

Mojci Prelesnik sredi julija letos sicer poteče drugi petletni mandat na funkciji informacijske pooblaščenke. Pred tem je bila med drugim namestnica informacijske pooblaščenke in generalna sekretarka DZ, je razvidno iz biografije, objavljene na spletni strani informacijske pooblaščenke.

Sedanji direktor Kadunc se je za predčasni odhod odločil iz osebnih razlogov, zadnji dan njegovega dela na STA bo predvidoma 13. maj. »Ni ozadja, ni nezadovoljstva z mojim delom, ampak le čisto osebna odločitev, da tretjič izkoristim možnost, da lahko kot upokojenec delam, kar me veseli,« je ob napovedi svojega odstopa pojasnil Kadunc.

Med pomembnejšimi projekti, ki so pred STA v bližnji prihodnosti, je izpostavil sklepno fazo revizije računskega sodišča in pripravo predloga sprememb zakona o STA, ki nastaja na ministrstvu za kulturo.

Kadunc, sicer med drugim nekdanji generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je na čelo STA kot edini prijavljeni na razpisu prišel 31. oktobra 2021, najprej kot vršilec dolžnosti direktorja, s 1. januarjem 2022 pa je dobil poln petletni mandat.

Nasledil je dolgoletnega direktorja STA Bojana Veselinoviča, ki je konec septembra 2021 odstopil po skoraj enoletni ustavitvi financiranja javne službe STA v času vlade Janeza Janše ter neuspešnih pogajanjih s tedanjim direktorjem vladnega urada za komuniciranje Urošem Urbanijo o vnovični vzpostavitvi financiranja.