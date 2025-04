Na čelu katerih strank se pred volitvami obetajo menjave

V nadaljevanju preberite:

Stranke so že globoko zakorakale v predvolilno leto. Vrstijo se ugibanja, ali bodo te predčasne in kateri novi igralci bi se lahko odločili sodelovati na njih. Stranke snujejo strategije. Zadnja karta, ki jo še lahko potegnejo iz rokava, pa je menjava vodstva. Vse glasneje se omenja, da bi se to lahko zgodilo v NSi, ki se po zadnji anketi Inštituta Mediana za Delo ne bi več uvrstila v parlament. Kdo je v igri? Bo podobno strategijo uporabil še kdo?