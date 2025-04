Janez Janša očitno še vedno ni prebolel neugodnega obiska

V nadaljevanju preberite:

Predvolilna kampanja SDS je leto dni pred rednimi volitvami na zelo visokih obratih. Njen referenčni okvir je nasprotovanje vsem ukrepom in reformnim prizadevanjem levosredinske vlade, na ideološkem področju pa oster boj proti liberalnim vrednotam in deprivilegiranim skupinam, kot so prebežniki. Primer, ki uteleša njihovo delovanje, je referendum o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.

Za to, da pridejo do zrezka (preprečitev nekaj dodatkov k pokojninam), so pripravljeni zaklati kravo (večmilijonski stroški referenduma). A tovrstne demagoške kampanje v času, ko algoritmi socialnih omrežij favorizirajo (desne) skrajnosti, kažejo rezultate. Delež podpornikov SDS je stabilen, v zadnjem mesecu se je stranka javnomnenjsko še okrepila.

Del predvolilne kampanje SDS je tudi današnji obisk strankarske misije Evropske ljudske stranke v Sloveniji, kjer se po oceni Romane Tomc, prvega obraza stranke v Evropi, dogaja propad pravne države, demokracije in svobode medijev.