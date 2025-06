Na nekaterih cestah že zastoji in zamude

Trenutno je najhuje na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani. Zastoji nastajajo tudi na cesti Šmarje-Koper.

Kot poroča Prometno-informacijski center za državne ceste RS, je kolona vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolga približno 1,5 kilometra. Sega že mimo priključka Jesenice zahod, za pot proti Kranjski Gori je možen izvoz na priključku Jesenice vzhod.

Na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani je treba zaradi delovne zapore računati na zamudo do 25 minut. Proti Mariboru sta odprta dva prometna pasova, proti Ljubljani le eden.

Med 8. in 22. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.

Kot navaja prometno-informacijski center, bo močno povečan promet tako iz smeri Avstrije proti Hrvaški in proti Primorski kot tudi v obratni smeri zaradi praznikov in počitnic v tujini in v Sloveniji vztrajal do sredine prihodnjega tedna.