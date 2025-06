Vozniki izgubljajo živce, Dars trdi, da delajo vse dni v tednu

V nadaljevanju preberite:

Vozniki, ki se zaradi službenih ali osebnih razlogov pogosto vozijo na Štajersko, v zadnjih mesecih zaradi številnih obnovitvenih del, ki povzročajo zastoje, izgubljajo živce. Od marca namreč potekajo obnovitvena dela med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, s 26. junijem pa bo Dars predvidoma zaprl vozišče proti Ljubljani, kar bo razmere še poslabšalo. Poleg tega ob koncih tedna občasno zapirajo avtocesto med Blagovico in Vranskim, kmalu pa naj bi začeli tudi širiti štajersko avtocesto med Domžalami in Ljubljano, kar bo prineslo nove zožitve.