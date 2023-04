Na spletu rusofili, v živo sočutni z napadeno Ukrajino

V nadaljevanju preberite:

Vtis, da ruska propaganda v Sloveniji pogosto pade na plodna tla, je zmoten, meni Irina Sejdhanova, Ukrajinka iz Mariupolja, ki živi v Kranju. K nam se je z družino priselila iz Srbije, kjer prevladuje ruska resnica o vojni v njeni domovini. Strahovi, da bi Putin lahko zanetil vojno na Balkanu, niso iz trte izviti, zato upa, da slovenska država pozorno spremlja vse, ki hote ali nehote služijo ruskim interesom.

Že bežen obisk družbenih omrežij obiskovalcu pusti grenak priokus in vtis, da so slovenski uporabniki facebooka in twitterja razdeljeni glede razlogov in krivcev za vojno v Ukrajini. Pogosto se zdi, da se velik del uporabnikov strinja s trditvami ruske države, da je Rusijo v napad na Ukrajino prisilil Zahod oziroma zveza Nato, zato se številnim opazovalcem Slovenije zdi, da so pri nas plodna tla za dobro organizirano rusko propagando, ki je sestavni del dolgoletnega hibridnega delovanja Rusije.