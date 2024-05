Na tragediji Palestincev Golob ne želi delati predvolilne kampanje

V nadaljevanju preberite:

Vlada Roberta Goloba je sprejela sklep, v katerem predlaga priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države v mejah iz leta 1967. K temu je postavila dva odložilna pogoja – dogovora o premirju v Gazi in izpustitvi talcev ter opolnomočenje palestinske oblasti s ciljem rešitve dveh držav. Postopek priznanja bo vlada sprožila najkasneje do 13. junija 2024.

Kot smo poročali v Delu, je vlada sprožila postopek priznanja Palestine. Zgoraj navedena odložilna pogoja sta kompromis med kabinetom predsednika vlade in zunanjim ministrstvom, ki ga vodi Tanja Fajon. Dan pred sejo vlade in tik pred njo so potekali usklajevali sestanki, nazadnje tudi med koalicijskimi strankami. Po informacijah od naših virov so bili izhodiščni odložilni pogoji kabineta predsednika vlade, ki ga je predstavljal Vojko Volk, državni sekretar, pristojen za mednarodne zadeve, še precej bolj ostro postavljeni, kot so v končni verziji.

Golob je po naših virih koalicijskima partnerkama obljubil, da bo vlada predlog za priznanje Palestine poslala v državni zbor 13. junija, torej nekaj dni po evropskih volitvah. Najavo samega priznanja je predsednik vlade naredili ob začetku volilne kampanje, istočasno pa je koalicijskim partnerjem zatrdil, da na tragediji Palestincev ne želi delati predvolilne kampanje svoje stranke.