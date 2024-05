Slovenija, Španija, Irska in Malta naj bi Palestino priznale 21. maja

Skupina vidnih izraelskih diplomatov in intelektualcev je napisala javno pismo, v katerem vse države Evropske unije in Veliko Britanijo pozivajo k priznanju neodvisnosti Palestine in udejanjenju rešitve dveh držav. Pismo je bilo napisano v kontekstu dogajanja v Gazi in prihajajočega slovenskega, španskega, irskega in malteškega priznanja Palestine.

»Po brutalnem Hamasovem pokolu 7. oktobra in sledečemu izraelskemu uničevanju življenj in infrastrukture na območju Gaze smo mi, Izraelci, zavezani demokratični prihodnosti dveh ljudstev, prepričani, da mora mednarodna skupnost narediti jasne korake v smeri udejanjenja rešitve dveh držav. Priznanje države Palestine kot polnopravne članice Združenih narodov bi bil pomemben korak na tej poti,« so izbrani izraelski intelektualci zapisali v uvodu pisma, ki ga je mogoče brati tudi kot hvaležnost evropskim državam, ki naj bi v naslednjih dneh priznale palestinsko državnost.

Pismo je bilo namreč napisano v kontekstu prihajajočega priznanja palestinske državnosti s strani Slovenije, Irske, Malte in Španije – to naj bi se sodeč po naših (domačih in izraelskih) virih zgodilo 21. maja.

»Pozdravljamo odločitev Španije, Irske, Malte in Slovenije, da nameravajo že kmalu objaviti svoje priznanje palestinske države in podpreti njeno polnopravno članstvo v Združenih narodih,« je zapisano v pismu, ki ga je podpisalo sedemnajst vidnih in vplivnih izraelskih diplomatov in javnih intelektualcev, katerih glas je bil v sedmih mesecih in tednu dni po 7. oktobru in Hamasovih grozodejstvih v južnem Izraelu ter takojšnjemu začetku izraelskega kolektivnega kaznovanja Palestincev v Gazi komaj kaj slišan.

Podpisniki pisma menijo, da je priznanje palestinske državnosti stvar načel in zgodovinske pravičnosti. »Je tudi pot, da v to od vojne uničeno regijo vrnem možnost tišine. Takšen pomemben diplomatski manever bi odstranil dvoumnost, ki je že od samega začetka zaznamovala celoten 'miroven proces', in diplomacijo vrnil v kolesnice ter vse strani v konfliktu ter ključne mednarodne akterje prisilil k odgovornosti,« je prepričana skupina izraelskih diplomatov in intelektualcev, ki v vzdušju današnjega Izraela predstavljajo bolj izjemo kot pravilo.

Ob dejstvu, da se približuje slovensko, špansko, malteško in irsko priznanje Palestine, podpisniki javnega pisma k priznanju palestinske državnosti pozivajo tudi druge članice Evropske unije in Veliko Britanijo. »Ta vojna ne sme postati še eno poglavje v dolgi zgodovini nasilja med Izraelci in Palestinci. Za obuditev vere v diplomacijo trenutno ni boljše poti od priznanja palestinske državnost,« skupina izraelskih javnih intelektualcev in diplomatov zaključuje svoje pismo.