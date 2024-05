Najboljša mlada voznika sta Urša Brumec in Bine Frelih

Najboljša za volanom sta letos 24-letna Urša Brumec iz Loke pri Mengšu in 22-letni Bine Frelih iz Zgornje Sorice pri Železnikih. Avto-moto zveza Slovenije je izbor pripravila osmo leto zapored, z njim pa želijo predvsem ozaveščati mlade o varni udeležbi v prometu.

Mladi vozniki morajo najprej izpolniti spletni test, letos so rešili več kot 2000 spletnih testov. Najboljših 50 tekmovalk in 50 tekmovalcev se je aprila pomerilo v polfinalu, kjer so izbrali deset finalistk in deset finalistov. Ti so morali danes v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem opraviti pet izzivov: vožnjo in parkiranje prikolice, vožnjo v prometu oziroma simulacijo izpitne vožnje, vožnjo, pri kateri je avto zanašalo, hkrati pa so se morali umikati oviram, poskrbeti za varnostno razdaljo in natančno parkiranje, slalom z žogo na avtu, avto pa je bil na koleščkih, da ga je odnašalo, in vajo prve pomoči, kjer so morali ukrepati v prometni nesreči in nuditi prvo pomoč.

Vozniki so morali pokazati spretno vožnjo, hkrati pa so jim merili tudi čas. FOTO: AMZS/Damjan Končar

Vodja področja varna mobilnost pri AMZS Erik Logar je dejal, da so mladi pokazali zelo veliko znanja: »Veliko znanja so pokazali že v polfinalu. V finalu pa je bila predvsem pri dekletih zmagovalka precej boljša od drugih, čeprav so tudi druga dekleta zelo dobro opravila vaje. Enako fantje. Res smo lahko veseli, da imamo mlade, ki so taki vozniki.« Prejšnja leta je največ težav povzročala vožnja s prikolico, letos je bilo drugače, je dejal Logar: »Za marsikoga je to prva taka vožnja, a so se zelo dobro soočili z izzivom. Niso se dobro izkazali le z vožnjo, ampak že z namestitvijo prikolice, uporabo varnostne zanke, s priklopom luči …«

Vožnja in parkiranje prikolice sta sicer povzročala nekaj težav, a kot ugotavljajo v AMZS, so letos s to nalogo dobro opravili. FOTO: AMZS/Damjan Končar

Najtežja naloga, pravi Logar, je bila prva pomoč: »To so sami največkrat omenili kot težko. Rdeči križ Slovenije, s katerim vsa leta sodelujemo, se namreč res potrudi in naredi pravo simulacijo poškodovanca z umetno krvjo, da je videti kot prava nesreča. Tu in tam je za koga tudi šok in je malo pretresen. Ampak to je realnost na cesti.«

Rdeči križ Slovenije vsa leta sodeluje pri izboru najboljših mladih voznikov in vedno poskrbi za težko nalogo prve pomoči, nekatere mlade pa pogled na kri tudi pretrese. FOTO: AMZS/Damjan Končar

Na pot

Zmagovalec Bine Frelih, sicer študent ekonomije, je priznal, da je bila tudi zanj prva pomoč najtežja: »Želim si, da bi imel več izkušenj, to bo treba še naštudirati. Z drugimi nalogami nisem imel večjih problemov. Tudi s prikolico ne, sem navajen traktorja od doma.« Voziti je s spremstvom začel že pri 16 letih. Pravi, da je to dober način, da dobiš izkušnje, zdaj opravi na leto okoli 20.000 kilometrov. Na izbor za najboljšega mladega voznika se je enkrat že prijavil, letos pa je zmagal in se domov odpeljal z novim avtom. Avto dobita najboljša za eno leto v uporabo. In njegova naslednja vožnja? »Verjetno bodo vsi domači hoteli, da jih peljem en krog (smeh).«

Pri izboru sodeluje tudi policija. Tudi na poligonu je treba upoštevati hitrostne omejitve. FOTO: AMZS/Damjan Končar

Zmagovalka Urša Brumec, ki s pisanjem magistrske naloge zaključuje študij ekonomije, pa že načrtuje daljši izlet: »Prva daljša vožnja bo verjetno 'roadtrip' po Italiji.« Tokrat se je tekmovanja udeležila že tretjič, lani je prišla celo do finala, širokega nasmeha in zadovoljstva ob zmagi tako ni mogla skriti: »Prijavila sem se, ker je ozaveščanje mladih in celotne skupnosti zelo pomembno za varnost v prometu. Pa tudi zato, ker sem zelo rada na cesti. To je moj najljubše preživeti čas, to me sprošča. Na leto naredim okoli 50.000 kilometrov.«

Po vzoru AMZS se izbor najboljših mladih voznikov širi tudi v druge države. Mednarodni izbor najboljšega mladega voznika bo oktobra v Belgiji, kjer bosta Slovenijo zastopala prav včerajšnja zmagovalca.