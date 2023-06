Prvi otroški park varne mobilnosti pri nas

V nadaljevanju preberite:

»Park varne mobilnosti ni center varne vožnje. Gre za projekt, s katerim si želimo izvajati programe varne mobilnosti za vrtčevske otroke, osnovnošolce in dijake. To je nekaj, česar Slovenija še nima, v tujini pa to poznajo že trideset let,« je povedal Robert Štaba, direktor zavoda Varna pot. Nov prometni poligon, ki bo namenjen tudi staršem otrok ter njihovim babicam in dedkom, naj bi do konca prihodnjega leta zgradili na Cesti dveh cesarjev.