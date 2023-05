Mladi vozniki čedalje boljši in varnejši

Največ znanja in spretnosti za volanom in v prometu na splošno sta v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem danes pokazala 24-letna študentka fizioterapije Ana Menegalija iz Ljubljane in 20-letni Matic Tovornik iz Planine pri Sevnici, ki obiskuje višjo policijsko šolo. Letos je tekmovalo skoraj 3000 mladih, pristojni pa ugotavljajo, da so ti čedalje boljši in varnejši vozniki.

Najboljša za volanom 2023 sta Ana Menegalija in Matic Tovornik, ki bosta Slovenijo zastopala na mednarodnem izboru najboljšega mladega voznika. FOTO: Damjan Končar/AMZS

Izbor za najboljšega mladega voznika so v AMZS pripravili že sedmo leto zapored. Spletni test je reševalo skoraj 3000 mladih, najboljših 50 reševalk in 50 reševalcev se je uvrstilo v polfinale. Med njimi so izbrali deset finalistk in finalistov, ki so se danes pomerili v petih vajah. Najboljša Ana Menegalija in Matic Tovornik bosta za nagrado eno leto vozila vsak svojo novo Fordovo pumo, oktobra pa bosta zastopala Slovenijo na mednarodnem tekmovanju najboljših mladih voznikov v Avstriji.

Finalisti so se pomerili v vožnji v prometu v spremstvu inštruktorjev, ena najtežjih vaj pa je vsako leto nudenje prve pomoči. Tokrat so imeli zelo realen prikaz prometne nesreče, v kateri sta se poškodovala motorist in kolesar. Morali so zavarovati kraj prometne nesreče in pomagati ponesrečencem. Sledile so še vaje vožnje s terenskim vozilom, teren je bil zaradi dežja še dodatno razmočen, vozili so slalom z vozilom, ki je imelo pod kolesi nameščena koleščka, da je zadnji del vozila drsel, nato so se presedli v drugi avtomobil, kjer so morali odpeljati slalom z žogo na pokrovu motorja. Preizkusili so se še v vožnji, kjer jim je na hidravlični plošči odnašalo zadnji del avtomobila, policisti pa so preverjali hitrost, varnostno razdaljo ter natančnost parkiranja.

Mladi so morali pokazati znanje prve pomoči. FOTO: Damjan Končar/AMZS

Tekmovanje kot izkušnja

Maticu Tovorniku je bila najtežja vaja prva pomoč, pa tudi vožnja s terenskim vozilom, kjer so morali paziti, da niso razlili vode, ki so jo vozili. Tekmovanje bi Tovornik priporočil vsem: »Bil sem že predlani v polfinalu in je bila res fenomenalna izkušnja. Letos še boljša. Ampak ne glede na zmago bi to priporočal vsem mladim, zaradi dobre izkušnje.«

Tudi Ana Menegalija je dejala, da so bile vaje zahtevne, a zanimive in dragocena izkušnja: »Zagotovo bom to znanje vključila v vsakdanjo vožnjo, pa tudi pri vožnji po snegu, dežju, v nepredvidljivih situacijah … V vsaki situaciji na cesti to znanje pride prav.« Dejala je, da se je za tekmovanje odločila, ker rada vozi in je veliko na cesti. Meni, da se med mladimi zadnje čase širi kultura lepe vožnje: »Tudi udeležba na takih tekmovanjih priča o tem. Med vrstniki, prijatelji in znanci smo bolj ali manj varni vozniki.«

Spretnost so pokazali s slalomsko vožnjo med stožci. FOTO: Damjan Končar/AMZS

Da so mladi čedalje boljši vozniki, se strinja tudi vodja področja varne mobilnosti pri AMZS Erik Logar: »To tekmovanje poteka sedmo leto zapored in upam si trditi, da mladi vozniki postajajo vse varnejši. Ne zaradi tega izbora, ampak ker se z njimi veliko dela. Ogromno je delavnic, mladi morajo pridobiti še dodatno usposabljanje za voznike začetnike, in rezultati se že kažejo. V starostni skupini od 18 do 24 let tako niso več najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč.«

Strpnost

Tudi statistika je v prid mladim, je dejal višji policijski inšpektor sektorja prometne policije Matjaž Leskovar: »Po podatkih, ki jih imamo, se prometna varnost v kategoriji od 18 do 24 let izboljšuje. Zmanjšuje se število umrlih in število hudo telesno poškodovanih. Tisti, ki so umrli, pa so bili vsi tudi povzročitelji prometne nesreče. To kaže na tvegano vožnjo pri mladih, ampak na splošno gledano se situacija izboljšuje.«

Tekmovalci so morali paziti, da jim s pokrova žoga ni padla na tla. FOTO: Damjan Končar/AMZS

Dodal je, da je pri mladih voznikih najpogostejši vzrok prometnih nesreč varnostna razdalja, sledi nepravilna stran ali smer vožnje, verjetno tudi zaradi motenj, kakršna je uporaba mobilnega telefona. Pri odraslih je najpogostejši vzrok precenjevanje sposobnosti in neprilagojena hitrost, skupaj z okoliščinami, kot so alkohol in uporaba mobilnega telefona med vožnjo.

Leskovar pravi, da so taka tekmovanja zelo pomembna: »Spodbujajo znanje in prometno kulturo. Zdi se mi, da nam te danes primanjkuje na cesti. Opažamo namreč kar veliko nestrpnosti med vozniki in udeleženci prometa.«