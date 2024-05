Neuradno: Jesenice izločene iz boja za novo gorenjsko regijsko bolnišnico

V nadaljevanju preberite:

Kako daleč so načrti z gradnjo gorenjske regijske bolnišnice? Najprej so bili v igri tri lokacije: Jesenice, Radovljica in Kranj, zdaj sta menda le še zadnji dve. Osnutek umestitve na možne lokacije, ki ga je pripravil zunanji izvajalec, je bil že narejen, a ga javnosti ne razkrivajo.