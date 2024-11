Nove tehnologije za delo, zabava naj bo analogna

V nadaljevanju preberite:

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) Šolskega centra Celje je letošnjo konferenco Kreativna učna okolja, ki se je v Rimskih Toplicah končala včeraj, posvetil pravi meri uporabe tehnologije pri poučevanju. »Nepravilna uporaba tehnologije lahko ubija ambicioznost, strast, da iz sebe kaj narediš. Pravilna uporaba pa to lahko pospeši,« je dejal vodja Centra za zdravljenje odvisnosti ZD Nova Gorica Miha Kramli.

Vsako leto na konferenci odkrivajo, kakšne so možnosti uporabe novih tehnologij, ki so v šolah vse bolj prisotne in so marsikdaj zelo uporabne. Udeleženci pa so že lani povedali, da si želijo slišati tudi, kako poskrbeti za dobro počutje zaposlenih, učencev, dijakov, kako poskrbeti za boljše medvrstniške odnose, spoštljivo komunikacijo, je povedala vodja organizacijskega odbora Mateja Rajh Jager. Odziv na letošnjo konferenco je bil izjemen, več kot 60 sodelujočih vzgojiteljev, učiteljev in predavateljev pa je poudarilo prav pomen dobrega počutja na delovnem mestu, krepitev socialnih veščin med vrstniki in ustvarjalnosti v razredih.