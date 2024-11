Ravnatelji pravijo, da primanjkuje 7000 strokovnih delavcev

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj in glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) Branimir Štrukelj sta na današnjem sestanku med drugim razpravljala o kadrovskih izzivih v sistemu vzgoje in izobraževanja.

Podatki o tem, koliko učiteljev in drugih strokovnih delavcev sploh primanjkuje, se med ministrstvom in ravnatelji precej razlikujejo. Z ministrstva za vzgojo in izobraževanje so nam že v začetku oktobra odgovorili, da je v minulem šolskem letu v osnovnih šolah primanjkovalo okoli 1414,05 zaposlenega učitelja v ekvivalentu polnega delovnega časa. Primanjkljaj so zmanjševali tisti, ki niso izpolnjevali vseh pogojev za zasedbo delovnega mesta, skupno je bilo takih 631,59 v ekvivalentu polnega delovnega časa, razlika med sistemiziranimi delovnimi mesti učiteljev in številom zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa je bila 782,46. Toliko jih torej sploh ni bilo.

Kot so takrat pojasnili na ministrstvu, njihov izračun temelji na pedagoških urah, ki so jih učitelji opravili. A situacija na terenu je zelo drugačna. Na nekaterih šolah potrebujejo denimo učitelja za polovični delovni čas. Medtem ko ministrstvo šteje ure, ravnatelji upoštevajo, da nimajo učitelja.

Po ocenah Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije, ki je že tretje leto zapored pripravilo anketo o kadrovski stiski, trenutno v vrtcih, osnovnih, srednjih in glasbenih šolah primanjkuje več kot 7000 strokovnih delavcev (vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev, učiteljev, svetovalnih delavcev, knjižničarjev, laborantov, korepetitorjev in drugih). Lani jih je primanjkovalo dobrih 4300. Kot ocenjujejo v združenju ravnateljev, to pomeni, da je zaradi kadrovske krize neposredno prizadetih okoli 62.655 otrok.

Kot so sporočili iz združenja ravnateljev, se v teh letih upokojuje najštevilčnejša generacija učiteljev na eni strani, po drugi strani pa zanimanje za ta poklic med mladimi stalno upada. Dodali so, da je ministrstvo že napovedalo, da bodo dno kadrovske krize dosegli leta 2027, že zdaj pa je marsikateremu vzgojno-izobraževalnem zavodu zaradi pomanjkanja ustreznega kadra onemogočeno kvalitetno izvajanje programa. Samo v osnovnih šolah po njihovih izračunih primanjkuje 2700 učiteljev.

Nujna je analiza, koliko učiteljev dejansko primanjkuje, sta se strinjala minister Vinko Logaj (levo) in glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. FOTO: Črt Piksi

Koliko jih torej primanjkuje?

Na današnjem sestanku sta se Branimir Štrukelj in Vinko Logaj dotaknila tudi vprašanja različnih podatkov. Kateri so pravi in koliko učiteljev dejansko primanjkuje? Dogovorila sta se, da bodo o tem opravili temeljito analizo, opravljena naj bi bila v nekaj mesecih. Na tej podlagi bodo pripravili kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne ukrepe, kako pridobiti učiteljski kader v šole. Strinjala sta se, da zgolj dvig plač ne bo dovolj.

Štrukelj je po sestanku dejal, da so bili glede metodologije, kjer upoštevajo pri primanjkljaju ekvivalent delovnega časa, kritični: »Lahko ti manjka pol učitelja na dveh šolah. In sta dve šoli dejansko brez učitelja. Zato menimo, da bi bile številke o primanjkljaju učiteljev lahko resnejše. Vsekakor pa je naše mnenje, da se bo v prihodnjih letih ta problem samo še večal. Poleg tega je delež učiteljev, ki so starejši od 50 let, ki se bodo torej kmalu upokojili, v srednjih šolah še veliko večji kot v osnovnih šolah.«

Sviz je sicer že pred nekaj meseci predlagal, da bi v novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je prav zdaj odprta, zapisali minimalni delež BDP, ki bi ga namenili za vzgojo in izobraževanje. Tudi o tem sta se Štrukelj in Logaj danes pogovarjala. Kot je minister dejal po sestanku, pripravljajo vse izračune in analize stroškov, kolikšen delež BDP bi bil primeren. Podrobne informacije in številke pričakuje v prihodnjih dveh tednih, ko bodo novelo zakona lahko predstavili javnosti.