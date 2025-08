Stroka zahteva zaustavitev razpisa za nabavo helikopterjev

Helikopterska nujna medicinska pomoč (HNMP) je del splošne nujne medicinske pomoči (NMP), ko reševalno vozilo nadomesti helikopter. Pri nas imamo helikoptersko reševanje organizirano že več kot dve desetletji, ves ta čas strokovnjaki opozarjajo, da bi bilo treba uvesti organizacijske in tehnične spremembe.

Ministrstvo za notranje zadeve je v sklopu posodobitve HNMP pred kratkim v javnem naročilu za nakup in vzdrževanje dveh novih namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči izbralo podjetje Leonardo, ki ju bo dobavilo za slabih 32 milijonov evrov z DDV.

Sekcija reševalcev v zdravstvu, ki deluje pod okriljem Zbornice zdravstvene in babiške nege, in Sekcija za urgentno medicino Slovenskega zdravniškega društva po nakupu apelirata na vse ključne odločevalce, »da slišijo glas stroke«.

Po mnenju vodstev »kljub jasno izraženim priporočilom obstoječih izvajalcev HNMP in obeh strokovnih združenj pri načrtovanju in izvedbi sprememb stroka ni bila ustrezno vključena,« kar ocenjujejo kot nesprejemljivo.

Na podlagi več pobud zdravstvenih delavcev s področja nujne medicinske pomoči so zdaj sprejeli odločitev, da »javno spregovorijo o aktualni problematiki in predlaganih spremembah na področju helikopterske nujne medicinske pomoči«.

Zahtevajo »zaustavitev trenutnega razpisa za nabavo novih helikopterjev za potrebe zdravstva, saj je bila njegova izvedba pomanjkljiva in strokovno sporna. Pri pripravi razpisa niso bila v celoti upoštevana strokovna izhodišča in priporočila stroke, ki so jih predlagali predstavniki izvajalcev HNMP Brnik in HNMP Maribor ter obeh sekcij.

»Konfiguracija helikopterja za potrebe HNMP mora omogočati optimalne pogoje za oskrbo življenjsko ogroženega pacienta, vključno z možnostjo izvajanja posegov med letom, hkrati pa zagotavljati varnost tako za pacienta kot za izvajalce,« so še zapisali.

Helikopter je lani sodeloval pri 295 intervencijah (43 odstotkov vseh). FOTO: Arhiv Janeza Brojana

Predlagajo, da se dejavnost HNMP dolgoročno izvaja samo z namenskimi zrakoplovi, ločeno od drugih helikopterskih dejavnosti v zdravstvu, kot so to medbolnišnični prevozi kritično bolnih in prevozi novorojenčkov v inkubatorjih. Delitvi helikopterjev med HNMP in drugimi dejavnosti v zdravstvu nasprotujejo, »saj to ne omogoča stalne razpoložljivosti enote HNMP in s tem njene dostopnosti do pomoči potrebnim.« Pozivajo k vzpostavitvi sodobne HNMP v okviru primerljivih dobrih praks iz tujine, kjer so to dejavnost že razvili v sistem, ki deluje predvsem v korist pacienta.

V sklopu ureditve sodobne HNMP v Sloveniji je treba po njihovem mnenju poleg nakupa ustreznih helikopterjev zagotoviti tudi mrežo helikopterskih baz s pripadajočo infrastrukturo, ki bo omogočala kratke dostopne čase do pacienta.

Pod pismo sta podpisana dr. Matevž Privšek, podpredsednik Sekcije za urgentno medicino, in Thomas Germ, predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu.

Pismo so naslovili na ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel, predsednico republike Natašo Pirc Musar, predsednika vlade Roberta Goloba, predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, poslance državnega zbora ter na predsednika državnega sveta Marka Lotriča in svetnike državnega sveta.