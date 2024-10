Ali kdo pritiska za nakup dražjih helikopterjev?

V nadaljevanju preberite:

Kaj se dogaja po junijski napovedi predsednika vlade, da bo Slovenija končno uredila področje helikopterske nujne medicinske pomoči in za to kupila namenske helikopterje? Na ministrstvu za notranje zadeve so glede nakupa zelo redkobesedni. Javno naročilo je v pripravi, so nam sporočili dober teden dni po tem, ko smo na ministrstvo poslali prva vprašanja na to temo. Naslednjih nekaj dni smo čakali še na »razkritje«, da je bila opravljena raziskava trga helikopterjev nujne medicinske pomoči ter da se javno naročilo za nakup »obravnava prednostno in da se izvajajo aktivnosti za njegovo čimprejšnjo objavo«.

Neuradno je sicer slišati, da sta v igri dve možnosti: izbira med helikopterji italijanskega proizvajalca Leonardo ter proizvajalca Airbus s sedežem na Nizozemskem. Nekateri vplivni posamezniki Gibanja Svoboda pritiskajo za nakup veliko dražjih helikopterjev, drugi pa temu odločno nasprotujejo. Kateri interesi so zmagali, bo pokazal razpis in njegovi pogoji, s katerimi bi morda kdo želel preferirati točno določenega proizvajalca.