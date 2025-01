Obvezni zdravstveni prispevek bo marca višji

Gibanje Svoboda na začetku novega leta napoveduje, da bo v fokusu njihovega delovanja v prihodnjem letu zdravstvo. Če bo usklajevanje s socialnimi partnerji v petek uspešno, bi vlada novelo zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), ki naj bi delno razmejila javno in zasebno zdravstvo, nato že lahko sprejela na dopisni seji vladi. Celoten januarski medicinski zdravstveni paket naj bi sestavljale še spremembe zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih ter zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu.

Omenjene spremembe so bile v fokusu ministrstva za zdravje, zato je bilo v zadnjih tednih, če ne mesecih že bolj ali manj jasno, da bodo zgrešili datum, do katerega bi morali pripraviti tudi obljubljeno celovito prenovo financiranja zdravstvenega sistema. Ta bi – kot so obljubljali v koaliciji – morala vsebovati tudi socialno pravičnejši obvezni zdravstveni prispevek. Po preoblikovanju iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so ga ob napovedih višjih premij izsilili koalicijski poslanci, je ta namreč za vse določen pri 35 evrih.

A ker obljubljenih progresivnih sprememb (še) ni – različnih preračunov in izračunov je sicer več –, bo 1. marca sledila predvidena uskladitev prispevka, in sicer z rastjo lanske povprečne bruto plače v Sloveniji po podatkih statističnega urada. Tega izračuna sicer še ni, zato znesek uradno še ni znan. Neuradno pa je mogoče pričakovati zvišanje za nekoliko manj kot tri evre, torej na skoraj 38 evrov.

Naj dodamo, da poleg tega, da sedanja ureditev ni le »socialno nepravična«, ampak se z njo zbere tudi premalo sredstev.

Kot je mogoče razumeti, zdaj celo v Gibanju Svoboda prevladuje želja, da bi vprašanje obljubljenih progresivnih sprememb spet preložili – Levica je to predlagala že ob preoblikovanju – na čas obravnave novega paketa davčnih sprememb, saj naj bi se takrat poskušalo razbremeniti tudi plače s preusmeritvijo zneska, zbranega z obdavčitvijo nepremičnin. In kdaj naj bi se to zgodilo? Spomladi bodo zakoni v parlamentu, je povedal predsednik vlade Robert Golob v zadnjem intervjuju v Mladini in napovedal brezkompromisno vztrajanje pri zdravstveni reformi.

In ker v Gibanju Svoboda menijo, da ZZDej prinaša tako ključne spremembe, bodo vse do njegove vložitve v parlamentarni postopek počakali – sicer bi z obravnavo morali čakati – tudi z vlaganjem predloga o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki je pripravljen in usklajen. S partnerji naj bi ga predstavljali danes.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar naj bi svoje delo koaliciji v prihodnjih dneh še pojasnjeval, a premier v nasprotju s širšo koalicijsko ekipo o njem javno še ni podvomil. FOTO: Dejan Javornik