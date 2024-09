Zdravniki pred odločitvijo, kje delati naprej

V nadaljevanju preberite:

Osnutek novele zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) je v javnosti že povzročil nekaj razburjenja. Nezadovoljni so zdravniki, obeta se tudi pobuda za ustavno presojo, če bodo obveljale zapisane spremembe.

V ljubljanskem kliničnem centru in nekaterih drugih javnih zdravstvenih zavodih so do komentiranja novele zakona še zadržani, saj je še niso proučili. Odziv bodo v prihodnjih dneh podali v Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije.

Ker osnutek zakona predvideva, da zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih ne bodo več smeli opravljati samoplačniških storitev pri zasebnih zdravstvenih zavodih ali koncesionarjih, se utegne zgoditi, če bo to obveljalo, da se bodo nekateri zdravniki odločili, da bodo ostali v zasebnih vodah.

Gotovo se bodo za to lažje odločali v specializacijah, za katere na trgu vlada dovolj povpraševanja, in se lahko izvajajo v zunajbolnišnični dejavnosti. Koliko kadra utegne oditi iz njihovih vrst, lahko v javnih zavodih samo ugibajo, so pa med kandidati za odhode vsi tisti, ki že imajo sklenjena soglasja za delo drugod.