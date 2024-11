Olena Zelenska danes na pediatriji, jutri o humanitarnih potrebah Ukrajine

Na obisk v Slovenijo je danes prispela prva dama Ukrajine Olena Zelenska. S soprogom predsednice Slovenije Alešem Musarjem, ki jo je tudi povabil v Slovenijo, se pravkar mudita na ljubljanski pediatrični kliniki, sicer pa je osrednji namen obiska žene ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega udeležba na jutrišnjem zasedanju Svetovalnega odbora ITF, na katerem bo skupaj s prvo podpredsednico ukrajinske vlade in ministrico za gospodarstvo Julijo Sviridenko predstavila potrebe Ukrajine na področju humanitarne pomoči žrtvam vojne.

Oleno Zelensko je ob prihodu v Ljubljano skupaj z Julijo Sviridenko naprej sprejela predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar na kratkem vljudnostnem pogovoru, zatem sta ukrajinska prva dama in soprog predsednice obiskala ljubljansko pediatrično kliniko, natančneje intenzivni in hematološki oddelek klinike in junake tretjega nadstropja, ter se pridružila pogovoru slovenskih in ukrajinskih klinik preko videokonference.

Po tisoč dneh od vojne v Ukrajini

Osrednji del dvodnevnega obiska bo sicer udeležba Olene Zelenske na zasedanju Svetovalnega odbora ITF, ki bo letos posvečen humanitarnim potrebam Ukrajine. V teh dneh bo namreč minilo tisoč dni od začetka vojne v Ukrajini. Tako Olena Zelenska kot Julija Sviridenko bosta na zasedanju predstavnikov 22 držav donatorjev in visokih gostov, ki jih bo poleg veleposlanice Francije Florence Levy, predsednice svetovalnega odbora ITF, nagovorila tudi Nataša Pirc Musar, predstavili predvsem potrebe Ukrajine na področju humanitarne pomoči vojnim žrtvam.

V Izmailu, ukrajinskem pristaniškem mestu na Donavi, sicer že poteka projekt psihosocialne pomoči otrokom, ki ga v organizaciji ITF izvaja Slovenska filantropija v sodelovanju z ukrajinsko nevladno organizacijo Živa-ja, sofinancirata pa ministrstvo za zunanje zadeve in veleposlaništvo ZDA v Ukrajini, so sporočili iz urada predsednice države. Septembra letos je Izmail obiskal tudi Aleš Musar skupaj z direktorjem ITF veleposlanikom Tomažem Lovrenčičem. V času obiska iz Ukrajine bo na sedežu ITF predstavitev humanitarnih aktivnosti te organizacije v Ukrajini, Lovrenčič pa bo predstavil vmesno poročilo ITF 2024 in portfelj projektov ITF v letu 2025.

Jutri še pred zasedanjem bo Olena Zelenska skupaj z Alešem Musarjem obiskala Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani in ji predala knjižno donacijo ukrajinskih del. Vodstvo knjižnice pa bo gostoma predstavilo zapuščino ukrajinskega domoljuba Ivana Boberskega, ki še čaka na ustrezno znanstveno obdelavo in katalogiziranje. Prav tako si bosta ogledala pisma grkokatoliškega škofa Ivana Snigurskega iz rokopisne zbirke Jerneja Kopitarja, ki je pomembno prispeval k uveljavljanju ukrajinskega jezika v 19. stoletju.

Delegacijo iz Ukrajine bo, kot so sporočili iz rada predsednice države, sprejel tudi premier Robert Golob, Zelenska bo v organizaciji ukrajinskega veleposlaništva v Sloveniji obiskala tudi nekatere druge institucije pri nas.

Nataša Pirc Musar se je julija sestala z Zelenskim

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je junija letos v Kijevu že gostil predsednico Pirc Musarjevo. Med drugim sta govorila o poti do miru in podpisala memorandum o sodelovanju na področju podpore ukrajinskim državljanom, začasno razseljenim v Sloveniji.

Ob različnih priložnostih se je Zelenski letos sestal tudi z Golobom, nazadnje septembra v New Yorku. Pred tem sta julija ob robu vrha Evropske politične skupnosti v Združenem kraljestvu podpisala sporazum o sodelovanju na področju varnosti in dolgoročni podpori med državama za obdobje desetih let. Na obisku v Kijevu je bil Golob marca lani.