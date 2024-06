Predsednica Pirc Musarjeva se je srečala z Zelenskim in obiskala Bučo

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes v Kijevu sestala z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim in obiskala bližnje mesto Buča, ki je bilo kmalu po začetku ruske invazije priča poboju civilistov. Tako v prestolnici kot v Buči se je poklonila žrtvam več kot dve leti trajajoče vojne.

»Obiskala sem mesto Buča in položila svečo pri spomeniku umrlim v grozljivem poboju civilistov. Ob tem sem se srečala tudi z županom Buče Anatolijem Fedorukom in Andrijem Halavinom, župnikom cerkve Sv. Andreja, ki je prisostvoval odkritju množičnega grobišča in nato poskrbel tudi za ustrezen pokop žrtev,« je predsednica zapisala na omrežju X.

Poudarila je, da so se je tragične zgodbe prebivalcev Buče globoko dotaknile.

Namen obiska, ki bo trajal do sobote, je potrditi zavezanost Slovenije politiki ozemeljske celovitosti Ukrajine. FOTO: Ukrainian Presidential Press via Reuters

Zelenski je medtem na omrežju X sporočil, da sta se skupaj s Pirc Musarjevo poklonila padlim ukrajinskim branilcem. »Ukrajina se bo vedno spominjala tistih, ki so žrtvovali svoja življenja,« je še dodal.

Pirc Musarjeva je v Ukrajino prispela v četrtek. Namen obiska, ki bo trajal do sobote, je potrditi zavezanost Slovenije politiki ozemeljske celovitosti Ukrajine, obenem pa je to priložnost za krepitev rednega političnega dialoga in poglobitev dvostranskih odnosov. Predsednica se namerava v Ukrajini sestati tudi s premierom Denisom Šmihalom in predsednikom rade Ruslanom Štefančukom.