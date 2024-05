Pri Pivki opazili medvedko z mladičem

S Policijske uprave Koper so sporočili, da so prejeli opozorilo o prisotnosti medvedke z mladiči med Pivko in Ilirsko Bistrico.

»Ob 15.52 smo bili s strani občanke obveščeni, da je na cesti med Pivko in Ilirsko Bistrico pri Mali pristavi na cesti opažena medvedka z mladiči,« so sporočili. Pri medvedki naj bi se ljudje ustavljali in jo fotografirali. Zatem so policisti pregledali območje, a medvedke niso opazili.

»Ob 20.36 smo bili s strani drugega občana obveščeni, da je na isti lokaciji v Mali Pristavi na cesti ponovno opažena medvedka z mladičem. Nekdo od občanov naj bi medvedko tudi fotografiral. Policisti so ponovno pregledali območje, a tudi tokrat brez uspeha. O pojavu medvedke z mladiči so obvestili tudi lovce.

Glede na več obvestil o pojavu medvedke z mladiči krajane Male Pristave in krajane sosednjih naselij Ribnica, Šmihel in Nardin kljub temu, da je možnost srečanja z medvedko majhna, opozarjajo, naj bodo oprezni in previdni, predvsem pri sprehodih v naravi.