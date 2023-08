Opustošeni skakalni vrtec Anžeta Laniška

V nadaljevanju preberite:

Iztek treh mengeških skakalnic, na katerih so se z lepoto tega športa kot otroci spoznali tudi svetovni prvaki – Rok Benkovič in Anže Lanišek –, je bil poplavljen. Medtem ko so v Mengšu ekipe civilne zaščite in gasilcev črpale vodo iz hiš in odstranjevale ostanke opustošenja, so skakalnice samevale.

»Dokler voda ne odteče, tako ali tako ne moremo nič,« je povedal Aleš Selak, trener, ki mlade smučarske skakalce na mengeškem hribu vzgaja skoraj tri desetletja. Pšata, rečica, ki izvira pod Krvavcem in teče ob skakalnicah, je običajno videti kot nedolžen potok. Reka, ki je dolga slabih 30 kilometrov, je pred dnevi od izvira do izliva v Kamniško Bistrico opustošila Komendo, Suhadole, Moste, Mengeš, Trzin … Med ujmo se je razlila tudi na območju pod mengeškimi skakalnicami in razdejala zabojnik, v katerem skakalno društvo hrani smučarske kombinezone, čelade, smuči, čevlje in drugo opremo, ki je na voljo otrokom na začetku športne poti. »Če kdo ob Pšati, Kamniški Bistrici ali Savi najde skakalne smuči, čelado ali smučarski kombinezon, naj nam to, prosim, sporoči,« pove Selak.