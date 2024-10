Ovadba zaradi Golobovega čiščenja janšistov na RTV zavržena

Nekdanji novinar in urednik Rajko Gerič je na policijsko postajo Ljubljana 26. oktobra lani podal kazensko ovadbo zoper predsednika vlade Roberta Goloba zaradi njegove izjave v Odmevih Televizije Slovenija, ko je voditeljici Tanji Starič povedal, da čisti “janšizem” na policiji in na RTV Slovenija.

»Jaz in moji kolegi se ob takšnih izjavah predsednika vlade, ki prizna, da je z vodstvom dogovorjen o čiščenju 'janšistov in janšizma', počutim diskriminirano in zgroženo, da nekdo s pozicije moči napoveduje čiščenje javnega zavoda na podlagi politične pripadnosti ali opredeljenosti zaposlenih. Takšno dogovarjanje in poziv sta po mojem mnenju protiustavna in vodita v nedopusten krog političnega obračunavanja s posamezniki, ki se jih etiketira na podlagi neke arbitrarne oznake, za katero ni nobene realne osnove. Predsednik vlade je s takšnimi izjavami kršil ustavo, kazenski zakonik in zakon o delovnih razmerjih,« je zapisal prijavitelj.

Gerič je na RTV Slovenija opravljal delo odgovornega urednika Informativnega programa na 2. televizijskem programu in je lani zapisal, da ga njegovi kolegi sprašujejo, kaj takšne izjave predsednika vlade pomenijo in ali je to začetek tega, kar se je na RTV že ves čas napovedovalo. »Da se bo torej obračunalo s kadri, ki so na RTV prišli v obdobju zadnjih dveh let. Sam nikoli nisem pristajal na to, da se kogarkoli etiketira s političnimi nalepkami, smo zaposleni v javnem zavodu in jaz in moji kolegi se ob takšnih izjavah predsednika vlade, ki prizna, da je z vodstvom dogovorjen o čiščenju 'janšistov in janšizma' počutim diskriminirano in zgroženo, da nekdo s pozicije moči napoveduje čiščenje javnega zavoda na podlagi politične pripadnosti ali opredeljenosti zaposlenih. Takšno dogovarjanje in poziv je po mojem mnenju protiustavno in vodi v nedopusten krog političnega obračunavanja s posamezniki, ki se jih etiketira na podlagi neke arbitrarne oznake, za katero ni nobene realne osnove.«

Rajko Gerič FOTO: Voranc Vogel

Predsednik vlade je s takšnimi izjavami po oceni prijavitelja kršil več členov kazenskega zakonika (javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju ...) in zakon o delovnih razmerjih.

Od predsednika vlade in nove uprave RTV Slovenija je pričakoval, da se zaposlenim, ki se ob takšnih izjavah počutijo ponižani in ogroženi, opravičijo, od organov pregona (policije, tožilstva) pa da proti vsem, za katere se izkaže, da so bili del dogovarjanja s predsednikom vlade o čiščenju »janšizma in janšistov na RTV« uradno kazensko ukrepa.

Na policijski upravi Ljubljana so povedali, da so ovadbo posredovali tožilstvu skladno z desetim odstavkom 148. člena kazenskega zakonika. Ta pravi: »Policija pošlje poročilo državnemu tožilcu tudi v primeru, če na podlagi zbranih obvestil ni podlage za kazensko ovadbo.« Na ljubljanskem okrožnem tožilstvu pa so nam povedali, da so izdali sklep, da se Geričevo ovadbo zavrže.

Gerič ni več zaposlen na nacionalni televiziji, prav tako tudi ne velik del njegove ekipe.