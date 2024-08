Predsednica računskega sodišča ima novega sodelavca, Rajka Geriča

»Zaposlitveni postopek je končan. S prvim septembrom se na računskem sodišču kot svetovalec predsednice Jane Ahčin zaposli Rajko Gerič,« so nam odgovorili na vprašanje, ali je že znano, kdo bo zasedel funkcijo.

Na razpis se je sicer prijavilo pet kandidatov, kdo vse, na računskem sodišču ne razkrivajo.

Institucija, ki skrbi za nadzor nad porabo javnega denarja, je razpis za svetovalca predsednice objavila na začetku junija. Svetovalec Ahčinove bo skrbel za odnose z javnostmi.

Uvrščen je v 53. plačni razred, kar pomeni 2245 evrov na mesec brez dodatkov. Ima pa tudi možnost napredovanja za pet plačnih razredov.

Rajko Gerič je nekdanji novinar in urednik RTV Slovenija. Bil je tudi direktor družbe TSMedia, izdajatelja portala Siol.net, nato pa se je vrnil na nacionalno televizijo in postal urednik informativnega programa na drugem programu. Nekateri ga vidijo kot enega ključnih medijskih operativcev SDS.

Lani jeseni se je odločil za kazensko ovadbo proti predsedniku vlade Robertu Golobu zaradi njegovih izjav v oddaji Odmevi, ko je govoril o čiščenju janšistov. »Na javni radioteleviziji opravljam delo odgovornega urednika Informativnega programa na 2. programu TVS in moji kolegi me sprašujejo, kaj takšne izjave predsednika vlade pomenijo in ali je to začetek tega, kar se je na RTV že ves čas napovedovalo. Da se bo obračunalo s kadri, ki so na RTV prišli v obdobju zadnjih dveh let. Jaz in moji kolegi se ob takšnih izjavah predsednika vlade, ki prizna, da je z vodstvom dogovorjen o čiščenju 'janšistov in janšizma', počutimo diskriminirane in zgrožene, da nekdo s pozicije moči napoveduje čiščenje javnega zavoda na podlagi politične pripadnosti ali opredeljenosti zaposlenih. Takšno dogovarjanje in poziv sta po mojem mnenju protiustavna in vodita v nedopusten krog političnega obračunavanja s posamezniki, ki se jih etiketira na podlagi neke arbitrarne oznake, za katero ni nobene realne osnove. Predsednik vlade je s takšnimi izjavami kršil ustavo, kazenski zakonik in zakon o delovnih razmerjih,« je ocenil.