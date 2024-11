Ozaveščanje o pomenu zdravja je nujno

Leta 2022 je devet od desetih mladih Evropejcev v starosti od 16. do 30. leta svoje zdravje ocenilo kot dobro ali zelo dobro, hkrati je po podatkih Eurostata 15 odstotkov fantov in 19 odstotkov deklet v tej starostni skupini poročalo o daljši bolezni ali zdravstveni težavi v letu 2022. V Sloveniji so bili lani zaposleni do 29. leta starosti bolniško odsotni skupaj več kot 1,7 milijona koledarskih dni.

Splošno prepričanje v družbi, predvsem pa med mladimi, da so zdravstveno nedotakljivi, je čedalje manj trdno, navaja Svetovni gospodarski forum (WEF) in dodaja, da »tradicionalno gledano kot diskrecijsko, zapleteno in nezanimivo, zdravstveno zavarovanje posebej med mladimi zdaj doživlja radikalno transformacijo«. Tudi v državah, kjer je zdravstvo brezplačno, mladi vse bolj spoznavajo vrednost investiranja v komercialna zdravstvena zavarovanja, saj se čakalne dobe za nenujne obravnave podaljšujejo in omejujejo dostop do hitre in celovite oskrbe, spomnijo tudi na potrebe, povezane z zdravjem oči, zob ter duševnim zdravjem.

Projekcije, ki v prihodnjih 25 letih napovedujejo izjemno povečanje kroničnih bolezni v družbi in s tem povezanih stroškov, kažejo, da bodo nujni odločni ukrepi. »Proaktivni pristop deležnikov, osredotočanje na mlajše generacije, bolj zdravi posamezniki in promocija bolj zdravega življenjskega sloga bi lahko bili načini, kako preprečiti uresničitev črnih napovedi,« navaja WEF.

Drugi veliki izziv, ki pesti mlade, je duševno zdravje. Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da ima že eden od sedmih mladih med 10. in 19. letom starosti težave v duševnem zdravju, kar predstavlja 13 odstotkov vseh bolezni v tej starostni skupini. »Depresija in anksioznost sta med najpomembnejšimi povzročitelji bolezni in drugih omejitev med adolescenti. Polovica bolezni, povezanih z duševnim zdravjem v odrasli dobi, se začne že do 14. leta starosti, a večina primerov ostane neodkritih in nezdravljenih,« ugotavlja Svetovna zdravstvena organizacija. WEF navaja, da dodatna zdravstvena zavarovanja lahko tudi na tem področju prispevajo svoj delež, saj mnoga ob kritjih, vezanih na telesno zdravje ponujajo tudi storitve v zvezi z duševnim zdravjem in dobrim počutjem oziroma preventivo na tem področju.

Prvotni cilj je razumevanje področja

Mladi tudi na področju skrbi za svoje zdravje potrebujejo več ozaveščanja, več informacij o vlogi zavarovanj, tudi o tem, kaj sploh prinašajo. WEF priporoča, da naj bodo izobraževalne iniciative bolj prilagojene tudi mladim, naj razbijajo mite, pojasnjujejo, prvotni cilj pa naj bo razumevanje tega področja.

Na polje vsega tega tudi pri nas vstopajo zavarovalnice z zavarovalnimi kritji v produktih dodatnih zdravstvenih in tudi drugih z zdravjem povezanih zavarovanj. V Vzajemni zdravstveni zavarovalnici posebej nagovarjajo prav mlade. »Že več let pri Varuhu zdravja, Vzajemni, s posebno akcijo nagovarjamo prav mlajšo generacijo. Pomembno je, da se med mladimi okrepi ozaveščenost o skrbi za lastno zdravje, še posebno v času, ko dostop do zdravstvenih storitev v javnem zdravstvenem sistemu ni nujno pravočasen. Dodatna zdravstvena in druga, generacijsko prilagojena zavarovanja Varuha zdravja, ki jih razvijamo, odgovarjajo na rastočo vrzel ter zagotavljajo hiter dostop do specialističnih zdravstvenih storitev. Z asistenčno storitvijo pa pomagamo zavarovancem, ki niso prepričani, kam naj se obrnejo v primeru potrebe po obravnavi,« pojasnjujejo.

Treba je spomniti

Ugotavljajo, da se mladi tudi pri nas vse bolj zavedajo pomena vključenosti v dodatna zdravstvena zavarovanja, da pa jih mora nekdo spomniti na to. Kot primer navajajo, da je povprečna starost zavarovancev v njihovem produktu Zdravstvena polica, ki omogoča hiter dostop do specialističnih storitev z vseh področij medicine, operativnih posegov, diagnostike in drugega mnenja, skleniti pa jo je mogoče za vsako osebo od rojstva do stotega leta starosti, približno 40 let. Z ozaveščanjem v akciji, v kateri so mlade opozorili tudi na vlogo nezgodnih zavarovanj, je bila povprečna starost tistih, ki so polico sklenili na novo, približno 25 let. Kot so pojasnili v Vzajemni, akcijo letos ponavljajo in mlade spodbujajo k razmisleku o smiselnosti takšne zaščite zdravja.

»Že nezgoda, kot je zvin gležnja, lahko posamezniku prepreči opravljanje vseh obveznosti v vsakdanjem življenju, tudi študijskih. S hitro obravnavo, ki jo zagotovi dodatno zdravstveno zavarovanje, se lahko izogne poslabšanju stanja zaradi čakanja na obravnavo, nezgodno kritje pa mu omogoči izplačilo zavarovalnine takoj po nezgodi, s katero lažje premaga morebitni izpad dohodka in pomaga pokriti morebitne nepričakovane stroške,« pravijo v Vzajemni.