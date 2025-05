Piranski zazidalni načrt spet na ustavnem sodišču

Ustavno sodišče je že pozvalo občino Piran, da se odzove na pobudo piranskega svetnika Davorina Petarosa za začetek postopka o ustavnosti in zakonitosti odloka o piranskem prostorskem načrtu Ob Belokriški cesti. Odlok je leta 2021 že padel na ustavnem sodišču, občinski svet pa ga je znova sprejel in ga 7. marca letos objavil v Uradnem listu. Petaros in odvetnik Marko Zorman trdita, da gre za kršitev integritete ustavnega sodišča in za zlorabo oblasti, zato predlagata prednostno obravnavo in zadržanje neustavnega odloka.

Ob Belokriški je zelenica nad Belokriško cesto (nad modro stavbo diajškega doma). Foto Boris Šuligoj

Poročali smo že, da je ustavno sodišče februarja 2021 v celoti razveljavilo občinski podrobni prostorski načrt Ob Belokriški cesti v Portorožu. Toda župan Andrej Korenika je razveljavljeni odlok, ki ga je že leta 2018 sprejel občinski svet in ga je podpisal tedanji župan Peter Bossman, leta 2024 spet uvrstil na sejo občinskega sveta in marca 2025 tudi objavil. To je občina storila, čeprav je svetnica Barbara Imenšek pridobila mnenje nekdanjega ustavnega sodnika Cirila Ribičiča, ki je svetnikom pojasnil, da to ni mogoče. »Kot da v Piranu ne bi vedeli, da zoper odločitve ustavnega sodišča ni pravnega sredstva,« je zapisal Ribičič in dodal, da gre za samovoljno razlago odločitve sodišča, za »ustvarjalno kreiranje« novih pravil za nazaj, ki nima pravne podlage. Če bi hoteli za zemljišče sprejeti ustrezen prostorski načrt, bi to morali storiti po predpisanem postopku, z vsemi preveritvami in ponovnimi pridobitvami soglasij in mnenj, za kar so imeli v občini vsaj šest let časa, a tega niso storili.

Pravna svetovalca

Matoz in Mužina

Marca so poleg ponovne objave neustavnega prostorskega načrta sprejeli še sklep o lokacijski preveritvi tega OPPN, čeprav sta tako odvetnik Marko Zorman kot tudi ministrstvo za naravne vire in prostor občini pojasnila, da lokacijske preveritve ne morejo sprejeti, ker v občini nimajo temeljnega (strateškega) občinskega prostorskega načrta. Za takšno stališče župana Andreja Korenike in občinskega sveta sta odgovorna predvsem zunanja pravna svetovalca: odvetnik Franci Matoz in odvetnik Aleksij Mužina, ki trdi, da resorno ministrstvo ne pozna lastnega zakona o urejanju prostora. Na ministrstvu so v odzivu na te trditve povedali, da ima piranska občina daleč največ (pet) postopkov nadzora zakonitosti prostorskih aktov v državi, da v primeru Ob Belokriški cesti ne spoštuje odločbe ustavnega sodišča in da zazidalnega načrta ni mogoče preprosto obuditi, temveč je treba izpeljati nov postopek priprave akta.

Pod novi odlok podpisali

kar župana Bossmana

Marko Zorman pojasnjuje, da so v Piranu sprejeli povsem isto besedilo odloka in podpisali celo nekdanjega župana iz predprejšnjega mandata Petra Bossmana. Zavrnil je razlago Francija Matoza, da je bil prostorski načrt razveljavljen zaradi zgolj postopkovne napake in da vsebinsko ni bil presojan, zaradi česar po njegovem ni nobenega zadržka, ki bi preprečeval sprejetje istega odloka. Zorman trdi, da je odlok nehal veljati, saj ga je ustavno sodišče razveljavilo v celoti. Ustavnemu sodišču je zadoščala ugotovitev o nepravilnosti postopkovne narave za njegovo razveljavitev, to pa ne pomeni, da se lahko s popravljeno postopkovno napako razveljavljeni odlok obudi.

Za odlok, ki ga je ustavno sodišče razveljavilo, je občina s sklepom ugotovila, da znova velja. To je kršitev pravic in integritete ustavnega sodišča, očitna zloraba oblasti. Marko Zorman, odvetnik

»Ne bi smelo biti sporno, da po utečenih pravnih standardih razveljavitev predpisa pomeni, da odlok kot splošni predpis preneha veljati, preneha obstajati in preneha biti del pravnega reda. Zdaj mora občina izpeljati nov postopek, in to po popravljenem zakonu o urejanju prostora, ki je doživel spremembo v vmesnem času. Občina Piran je namreč ustavnemu sodišču že pred prvo presojo predlagala, naj določi način izvršitve odločbe in izvedbo referendumskih opravil (ki so bile kršene v postopku), a je ustavno sodišče ta njen predlog zavrnilo,« pravi Zorman, ki opozarja na nedopustno ravnanje občine: »Za odlok, ki ga je ustavno sodišče razveljavilo, je občina s sklepom ugotovila, da znova velja. To je kršitev pravic in integritete ustavnega sodišča, očitna zloraba oblasti. Na takšen način občina Piran povzroča občutek negotovosti, nepredvidljivosti, kaj velja, kaj ne, kaj je dopustno, kaj ni in kako ravnati. S tem pa se zmanjšuje zaupanje v pravno državo.«

Ustavno sodišče je na pobudo za oceno ustavnosti piranskega svetnika Davorina Petarosa hitro reagiralo, saj je le dan po njenem prejetju (18. aprila) poslalo občini povabilo, da se odzove na Petarosove navedbe v pobudi. In občina je v prvem odzivu ustavnemu sodišču odgovorila.