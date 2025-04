V Piranu prvi po kršitvah prostorskih aktov

V nadaljevanju preberite:

Občina Piran pri pripravi prostorskih aktov ne spoštuje veljavnih predpisov s področja načrtovanja in urejanja prostora in se izogiba upoštevanju odločb ustavnega sodišča. To so nam odgovorili z ministrstva za naravne vire in prostor potem, ko so piranski svetniki ponovno sprejeli s strani ustavnega sodišča razveljavljeni prostorski načrt Ob Belokriški in verjeli odvetniku Aleksiju Mužini, da resorno ministrstvo ne pozna lastne prostorske zakonodaje (ZUreP-3).

Ministrstvu za naravne vire in prostor smo zato postavili vprašanje v zvezi z razveljavljenim prostorskim načrtom Ob Belokriški in v zvezi z lokacijsko preveritvijo le tega, ker se nam je zdelo skrajno nenavadno, da ministrstvo ne bi poznalo lastnih predpisov.