Ministrica za zdravje: Pozivam Fides, da stavko zamrzne

Vlada je na današnji seji imenovala vodjo krovne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Poleg tega je poimenovala vodje pogajalskih skupin za pogajanja po posameznih plačnih stebrih. Izjave po seji so dali minister za finance Klemen Boštjančič in minister za javno upravo Franc Props ter ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupnik.

Boštjančič je povedal, da je bil imenovan kot glavni vladni pogajalec glede prenove plač javnega sektorja: steber za zdravstvo bo vodil Franc Props. Vlada želi, da se pogajanja nadaljujejo takoj, pogovarjali se bodo o številnih vprašanjih glede javnih uslužbencev, ne le o plačah. O vsem se bodo dogovarjali skupaj, saj želijo priti do kompromisne rešitve in preseči pomen razprave zgolj o prejemkih, ampak želijo govoriti tudi o kakovosti dela, kot je dejal Boštjančič.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je povedala, da ves čas potekajo pogovori med vlado in Fidesom, a je opozorila, da stavka ni dobra za paciente, ob tem se je zahvalila zdravnikom, ki kljub temu opravljajo delo. »Pozivam Fides, da stavko vsaj zamrzne, da se pogajanja nadaljujejo v dobro pacientov in javnega zdravstvenega sistema.« Skrbi jo, da bi stavka zamaknila sprejetje in vpeljavo ukrepov, ker je potrebno, da pri njej sodelujejo vsi deležniki.

Ministrica je povedala, da pogajalsko skupino vodi ministrstvo za javno upravo, zato mandata za pogajanje nima in se jih zato ne udeležuje.

Props je prepričan, da ko bodo izhodišča znotraj krovne skupine uredili, da bodo lahko uspešno sodelovali na stebrnih pogajanjih. »170.000 uslužbencev se je strinjalo, da se premakne datum z letos na drugo leto, razen Fidesa, ki vztraja in noče datuma premakniti na drugo leto, kar pa je za vladno stran nesprejemljivo.«