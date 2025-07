Dobili smo podjetje, ki je preseglo magično mejo štirih bilijonov dolarjev

Proizvajalec čipov Nvidia je v postalo prvo javno podjetje v zgodovini, katerega tržna vrednost je presegla štiri bilijone (štiri tisoč milijard) ameriških dolarjev. Zgodovinski mejnik je bil dosežen takoj po odprtju borze na Wall Streetu, ko se je cena delnice dvignila za več kot dva odstotka.

S tem je podjetje, ki velja za osrednjega akterja v svetu umetne inteligence, utrdilo svoj položaj najvrednejšega podjetja na svetu in za seboj pustilo tehnološke velikane, kot so Microsoft, Apple, Amazon in Alphabet.

Neverjeten vzpon podjetja, ki ga mediji že vrsto let označujejo za »ljubljenca Wall Streeta«, je v zadnjem obdobju dobil izjemen pospešek. Potem ko je Nvidia junija leta 2023 prvič dosegla vrednost enega bilijona dolarjev, je svojo tržno kapitalizacijo v približno enem letu več kot potrojila.

Nvidia je svojo tržno vrednost v približno enem letu več kot potrojila. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

To ji je uspelo hitreje kot Applu in Microsoftu, edinima preostalima ameriškima podjetjema z vrednostjo nad tremi bilijoni dolarjev. Še pred dvema letoma je bila tržna vrednost Nvidie pod 600 milijardami dolarjev, na začetku leta 2023 pa se je z njenimi delnicami trgovalo pri ceni okoli 14 dolarjev. Od vstopa na borzo leta 1999 se je vrednost delnic družbe povečala za osupljivih 409.825 odstotkov.

Mrzlično povpraševanje po umetni inteligenci

Glavni razlog za stratosfersko rast je, kot poroča Guardian, nenehno naraščajoče povpraševanje po tehnologijah umetne inteligence. Visokozmogljivi čipi in pripadajoča programska oprema podjetja Nvidia veljajo za vodilne na svetu za razvoj produktov umetne inteligence.

Matt Britzman, delniški analitik pri Hargreaves Lansdown, je za Sky News pojasnil, da se je Nvidia preoblikovala iz podjetja, znanega po poganjanju videoiger, v temeljnega igralca na področju infrastrukture za umetno inteligenco.

Analitiki menijo, da je delnica Nvidie kljub visoki vrednosti še vedno privlačna za vlagatelje. FOTO: I-Hwa Cheng/AFP

»Njeni visokozmogljivi čipi zdaj poganjajo vse, od obdelave naravnega jezika do robotike, zaradi česar so bistveni za urjenje in uvajanje naprednih modelov umetne inteligence,« je dejal. Dodal je, da Nvidia ne ponuja le strojne opreme, temveč celoten ekosistem, ki vključuje programske platforme in razvijalska orodja, kar podjetjem omogoča hitro in učinkovito širjenje uporabe umetne inteligence.

Ta prevlada na trgu se odraža tudi v poslovnih rezultatih. Kot poroča Euronews, je Nvidia v zadnjem četrtletju kljub oviram, povezanim s carinami, ustvarila 18,8 milijarde dolarjev dobička ob 44,1 milijarde dolarjev prihodkov. To ji je uspelo kljub 4,5 milijarde dolarjev vrednemu odpisu, ki ga je morala družba sprejeti zaradi ameriških omejitev izvoza čipov na Kitajsko.

Trgovinska vojna in pogled v prihodnost

Kljub izjemni rasti se podjetje sooča z izzivi. Med njimi so ameriške omejitve izvoza najnaprednejših čipov na Kitajsko, proti katerim se podjetje sicer bori, in skrbi zaradi morebitnega zaostrovanja trgovinske vojne s strani Donalda Trumpa. Če bi Trump uresničil grožnje z novimi carinami, bi lahko bila vrednost Nvidie in širših delniških trgov kratkotrajna, opozarja Sky News.

Delnice Nvidie so si opomogle za 74 odstotkov od aprilskih padcev, ki so jih povzročile grožnje Donalda Trumpa s carinami. FOTO: Jim Watson/AFP

Vseeno pa analitiki verjamejo, da ima Nvidia še prostor za rast. Matt Britzman meni, da je delnica kljub vrtoglavi rasti »še vedno videti privlačna«, saj se z njo trguje po »razmeroma skromnem« 32-kratniku pričakovanega dobička, letos pa napovedujejo več kot 50-odstotno rast prihodkov. Daniel Ives, tehnološki analitik pri Wedbushu, za Guardian napoveduje, da se bo Nvidii v klubu štirih bilijonov dolarjev kmalu pridružil tudi Microsoft, v naslednjih 18 mesecih pa bo pozornost usmerjena že na mejo petih bilijonov.

»Nvidia in Microsoft sta nosilca revolucije umetne inteligence,« je dejal in dodal, da je ta »tehnološki bikovski trg, ki ga vodi revolucija UI, še vedno v zgodnji fazi«